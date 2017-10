Esquerra Unida decidirà el dia 28 si David Rodríguez continua com a coordinador

La continuïtat de David Rodríguez al capdavant d’Esquerra Unida es complica una mica més. El coordinador d’EUPV (Esquerra Unida del País Valencià) serà ratificat o no el pròxim 28 d’octubre en una assemblea extraordinària en què havia de tractar-se la seua dimissió.

A l’origen, la convocatòria tractaria el seu viatge a Cuba, que, coincidint amb el funeral de Fidel Castro, va costejar el grup municipal d’Esquerra Unida en la Diputació de València, corporació en què Rodríguez no està representat. No obstant això, aquesta qüestió coincideix amb una altra de més importància. La Comissió Federal de Garanties ha dictaminat aquest dimecres que tots els acords presos després de l’Assemblea en què va ser nomenat coordinador han de ser ratificats. El primer, la seua elecció.

Membres del corrent ‘Una nova EUPV per a un nou País’ van portar a l’òrgan estatal la composició de l’assemblea. Segons expliquen des de la formació, en la cita es van aprovar unes esmenes per a modificar la representació territorial de l’òrgan, però no es van arribar a aplicar. El comité de Garanties ha donat la raó als impugnadors i haurà de modificar-se l’organisme per a la pròxima reunió del Consell Polític Nacional. Concretament, resol de la manera següent: “Que la pròxima reunió del Consell Polític Nacional se celebre amb una composició acord a la resolució present i que la convocatòria incloga una proposta per a procedir a la ratificació de cada un dels acords previs dels CPN celebrats fins a la data amb la composició incorrecta”. La formació política tornarà a elegir als delegats per comarca que corresponguen abans de la pròxima reunió per a ratificar el seu líder o no.

En un comunicat difós a través de les xarxes socials, el corrent crític amb la direcció actual explica que han intentat mitjançar amb Rodríguez i el seu equip abans que l’òrgan estatal resolguera, però que, davant l’actitud del coordinador qüestionat i la seua negativa a negociar, van recórrer al comité de Garanties. “Després de nombroses reunions, la posició de la direcció no ha variat i no s’ha pogut arribar a cap acord”, recriminen. La direcció va aplicar una redistribució que no reconeixia les noves modificacions i és per això que demanem empara als òrgans estatutaris de la nostra formació”, expliquen.