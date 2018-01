Francisco Camps: "No he sigut acusat de res i ara solament es parla de mi"

"No he sigut acusat mai de res, cap testimoni ha dit res de mi. De sobte, aquests dies, solament es parla de mi". És la defensa que ha fet de si mateixa Francisco Camps, expresident de la Generalitat Valenciana assenyalat pel finançament il·legal del PP. Camps ha declarat davant la premsa des del seu refugi al Consell Jurídic Consultiu, un consell assessor de l'Executiu autonòmic del que se li demana que dimitisca.

L'expresident dels populars valencians nega el finançament il·legal del PP i reitera la seua innocència per causes vinculades a la Gürtel. "Jo tenia un judici, vaig dimitir i em vaig anar al judici, vaig dir que ningú m'havia regalat el que deien que m'havien regalat", ha dit en referència al judici dels vestits. "Podria haver pactat amb la fiscalia i assumir una multa i no ho vaig fer (...) Vaig fer el possible i l'impossible per a defensar la veritat i va ser acceptada per un jurat popular", ha comentat Camps.

"El poble valencià em va jutjar i va dir que jo era innocent. El Tribunal Suprem va corroborar aqueixa sentència", ha reiterat.

L'expresident valencià, que parla de si mateixa en tercera persona, s'entossudeix en negar els fets dels quals li acusen els seus companys de partit en l'Audiència Nacional. "Durant tots aquests anys, en moltes peces que tenen a veure amb Gürtel, han declarat moltes persones i en cap d'elles s'ha parlat mai de Camps. Moltes persones van passar pels jutges, alts càrrecs, alts funcionaris i ningú va dir que haguera rebut indicacions. No pot ser que encara deixem un fil de dubte respecte al meu paper. Com a ciutadà, em sembla injust", s'ha defensat.

A més, l'expresident assegura que "no ha creuat una paraula en la vida" amb Pablo Crespo i Francisco Corretja, capitosts de la trama corrupta.

Camps, qui ha afirmat que encara que li retiren el carnet del partit el seu "cor sempre" pertanyerà al PP, ha assegurat que no pensa dimitir com a membre del CJC perquè se sent "molt a gust" i considera "injust" tot el que s'està dient en els últims dies contra ell.