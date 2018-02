Camps acudeix a declarar com a imputat "supertranquil" i defensa que tot es va fer "fenomenal" en la Fórmula 1

L'expresident de la Generalitat Francisco Camps ha dit que acudeix "supertranquil" a declarar com a imputat en les diligències secretes d'una causa que investiga les obres de construcció del circuit urbà de Fórmula 1 a València.

"Em seguiré defensant amb enteresa, amb serenitat i amb ganes que acabe això el més prompte possible", ha dit aquest dimecres Camps davant els mitjans a la seua eixida del ple del Consell Jurídic Consultiu i abans de dirigir-se cap a la Ciutat de la Justícia, on està citat a declarar pel Jutjat d'Instrucció número 17.

Camps ha dit que encara que no se sent perseguit per res ni per ningú, desconeix per què "algú" té "algun interès" en què el seu nom no desaparega "mai" dels mitjans de comunicació, i ha assegurat que l'instructor no li podrà preguntar "per papers de Panamà, per comptes a Suïssa o Andorra o per un augment patrimonial" ja que ell no s'ha enriquit "mai".

Després d'insistir en el caràcter secret de les diligències per les quals ha sigut citat, ha demanat que s'investigue qui ha filtrat als mitjans l'objecte d'aquesta investigació i, en cas que es confirme que és per l'organització de la Fórmula 1 a València, ha defensat que "tot es va fer fenomenal".

"Intentaré mantenir la verticalitat, la serenitat i la serietat" davant el jutge perquè ser president de la Generalitat "exigeix dignitat quan s'és i quan es deixa de ser", ha avançat Camps, que ha reiterat el "desconeixement absolut" del que se li preguntarà aquest dimecres en el jutjat.