Fuset: "M'és difícil reconèixer com a interlocutor el president de la Interagrupació després del 9 d'Octubre"

Nova polèmica en el món faller després d'eixir a la llum la presència del president de la Interagrupació de Falles, Jesús Hernández, i el seu número dos, Pedro Pons, en la contramanifestació en la qual grups d'extrema dreta van insultar i van agredir als integrants de la concentració independentista convocada per la CUP.

Sobre aquest tema, el regidor de Cultura Festiva i president de Junta Central Fallera (JCF), Pere Fuset, ha lamentat "les imatges que es van veure d'ultres agredint" i ha afirmat que "en aquesta societat caben totes les persones de qualsevol ideologia, sempre que no siguen violentes".

Sobre la presència d'Hernández i de Pons, amb qui Fuset ha mantingut diverses polèmiques fins al punt de decidir abandonar l'assemblea de presidents per a evitar que siga fòrum de debat polític en lloc de faller, l'edil ha comentat que li entristeix veure "representants del món faller en una manifestació no autoritzada amb persones violentes".

Així, encara que en les últimes setmanes s'havien donat passos entre la Interagrupació i JCF per a reprendre les relacions amb la idea que Fuset tornara a presidir els plens i les assemblees, la situació d'aquest dilluns no ajudarà a recuperar la normalitat: "A mi ara em resulta difícil reconèixer com a interlocutor de la Interagrupació a aquesta persona [Jesús Hernández]", ha assegurat el president de JCF.

Fuset ha afegit: "Les falles necessiten representants que anteposen les festes a la política i que es desmarquen de la violència física o verbal".

En aquest sentit, ha assegurat que seguirà cercant el diàleg amb altres agents de la festa: "Precisament tinc una reunió amb els delegats de sector i amb les federacions de falles d'Especial i de Primera A per a parlar del bàndol de Falles".

Per la seua banda, Herrero ha aclarit que no li mou "cap sentiment ultra" ni pertany "a cap partit" i ha explicat que va assistir de forma individual "com un ciutadà més per a reivindicar que se sent valencià i espanyol i per a rebutjar que ens engloben en uns països inexistents".

El dirigent faller ha condemnat els atacs violents que ha responsabilitzat a un grup de 40 o 50 ultres: "La resta dels 1.000 o 2.000 que estàvem allí solament cridem a favor de València i d'Espanya".

Sobre la possibilitat que la seua presència haja incomodat a una part del món faller al qual representa, ha insistit que va acudir mogut per un sentiment personal que "pot agradar a uns i desagradar a un altre" i ha assegurat que donarà, "les explicacions oportunes".