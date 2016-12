La Generalitat vota contra l’objectiu de dèficit imposat pel Govern central

El Govern ha imposat a la Generalitat un dèficit del 0,7% del PIB per al 2017, molt lluny de l’1,4% sol·licitat pel Consell, atés el deute tan gran que es té –44.0000 milions d’euros– i la insuficiència de recursos proporcionats per Madrid, l’anomenat infrafinançament autonòmic.

La decisió ha estat comunicada en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), la reunió entre el ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, i els consellers d’Hisenda de les comunitats autònomes. La mesura del Govern ha fet revoltar el Consell, que ja va votar en contra de la suavització de l’objectiu de dèficit pactat pel PP i el PSOE per a les comunitats autònomes.

“Hem votat en contra de l’objectiu de dèficit perquè és homogeni i atempta contra els drets dels ciutadans, i no respecta ni l’equitat ni la suficiència”, ha dit Vicent Soler, el conseller d’Hisenda.

La Generalitat diu que el fet de tractar de la mateixa manera –amb el mateix objectiu de dèficit– autonomies amb realitats diferents –la valenciana té el deute més alt d’Espanya i és una de les pitjor finançades– és injust, discriminatori, va contra el criteri de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (l’AIReF) i implicarà que no es puguen atendre necessitats bàsiques dels valencians en sanitat, educació o serveis socials.

Segons Soler, tots els espanyols “mereixen la mateixa dignitat”. La decisió del Govern nacional comportarà, segons el conseller, “llistes d’espera més llargues o barracons a les escoles”. Abans, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ja havia fixat la posició del Govern valencià. “Amb el finançament actual no podem complir l’objectiu de dèficit”. “No podem complir aquest dèficit, que no respecta l’equitat, ni pagar el deute que generarà”, ha assegurat Soler quan ha eixit del CPFF.

La Comunitat Valenciana, Catalunya (encara que el seu vot no hi ha comptat, atesa l’absència del seu conseller d’Hisenda, Oriol Junqueras) i les Balears han tornat a votar en contra de la decisió del Govern. Huit comunitats hi han donat suport i les sis governades pel PSOE s’hi han abstingut.