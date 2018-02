Compromís estén el cas Fitur a sis ajuntaments i demana la dimissió del vicepresident en la Diputació d'Alacant

Compromís ha avançat aquest dimarts que ja s'ha personat en el cas Fitur que està investigant el Jutjat d'Instrucció número 7 d'Alacant i que, de moment, s'ha saldat amb la imputació de dos exdirectors del Patronat de Turisme de la Diputació alacantina durant l'etapa de José Joaquín Ripoll, així com de dos empresaris beneficiats en les adjudicacions. Aquest anunci de la coalició valenciana arriba després que el seu grup en l'ens provincial denunciara aquests suposats delictes davant la Fiscalia Anticorrupció.

“Creiem que hi ha un delicte continuat i els propis expedients ho demostren”, ha explicat el portaveu de Compromís en la Diputació d'Alacant, Gerard Fullana. Al seu judici, a les diligències obertes per suposades irregularitats en la contractació dels stands de Fitur en els anys 2007 i 2008 caldria “sumar en la causa tots els contractes que són fraudulents des de l'any 2004” fins a l'any 2009 i la facturació del qual per part de les empreses Exporigging i Stands Molinos ascendeix a 3,2 milions d'euros, “6 si s'afig allò facturat per altres municipis com Altea, Benidorm, Teulada, Benissa, El Verger i Torrevella”. L'objectiu final d'aquesta formació, assegura Fullana, és retornar aqueixos diners a les arques públiques.

En la mateixa roda de premsa, Compromís ha reclamat la dimissió d'Eduardo Dolón com a president del Patronat de Turisme Costa Blanca per “denegar informació” i “retardar la investigació” amb la finalitat que prescrigueren els delictes. Fullana ha recordat que a l'octubre de 2016 va ser quan van reclamar informació referida a les empreses del matrimoni de Mercedes Lasa i Javier Molinos, avui investigats, en relació a les 70 factures de les empreses Exporigging i Stands Molinos. La negativa de Dolón va portar la coalició a presentar un recurs per a garantir el seu dret a la informació.

Fullana també s'ha referit a la polèmica entorn de la comissió d'investigació que es va crear en la Diputació d'Alacant per a indagar sobre els fets que avui constitueixen el cas Fitur. El portaveu de Compromís creu que el retard durant mesos de l'activació d'una comissió que hauria d'haver presidit la diputada provincial d'Esquerra Unida Raquel Pérez però que acabaria dirigint el PP tenia com a objectiu “la prescripció de tants delictes com pogueren haver-se dut a terme contra l'administració pública i que investiga ara un jutge”.

Finalment, els tres diputats provincials de Compromís també han recordat que Eduardo Dolón hauria d'“assumir de moment la seua responsabilitat política”, “més quan ell mateix va ser part, fins i tot alcalde, d'un equip de govern que ja havia contractat amb aquestes empreses”.