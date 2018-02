El Govern de Camps va destinar pagaments encoberts a periodistes de diversos mitjans per parlar bé de la sanitat en una revista

El Govern de Francisco Camps a través de la Fundació de l’Hospital General de València va fer pagaments encoberts a periodistes de mitjans de comunicació privats perquè “parlaren bé de la sanitat” del PP en la revista de l’hospital en què no apareixien les seues firmes. Les factures, les transferències i els tiquets de sopars en restaurants van aparéixer després que la policia nacional registrara el centre hospitalari dins de l’Operació Osvaldos i s’emportara documentació abundant.

De la documentació en poder d’eldiario.es es desprén que una fundació hospitalària del Govern de Francisco Camps va estar pagant a periodistes de mitjans privats durant anys –del 2005 al 2007 i, en alguns casos, 2008– perquè “parlaren bé de la sanitat” en una revista. Periodistes que en els seus mitjans eren els responsables d’informar dels mateixos polítics que els pagaven o que els havien recomanat i amb articles que no se signaven, per la qual cosa era impossible que públicament quedara en evidència l’ètica professional. En un dels casos la periodista va acabar treballant per al polític.

El cervell de l’operació va ser Sergio Blasco, nebot de l’exconseller ara a la presó Rafael Blasco i detingut també en l’Operació Osvaldos juntament amb nou persones més per haver saquejat presumptament amb empreses d’afins i familiars les arques de l’Hospital General de València. Sergio Blasco va muntar l’equip “Transversal de Comunicació”, en què pretenia involucrar els periodistes que en els mitjans privats cobrien diàriament la informació sanitària. Era l’any 2005.

La proposta va revoltar alguns periodistes a qui es va oferir participar en el projecte i s’hi van negar. Altres, com el responsable de sanitat d’ El Mundo a la Comunitat Valenciana sí que hi va acceptar. Com que no es va poder reclutar un nombre suficient de periodistes sanitaris es va ampliar el camp i es va proposar l’entrada de periodistes que feien informació política o de territori, aquesta vegada sí, només en mitjans conservadors com l’edició valenciana de La Razón i Las Provincias. Les dues periodistes del diari del grup Vocento que van estar en el grup de l’Hospital General ja no treballen en l’empresa. Una d’elles va acabar empleada pel mateix Blasco en el grup parlamentari del PP en les Corts.

La persona que va recomanar aquesta nova fornada a què es va sumar un periodista de la delegació territorial de Televisión Española va ser el mateix Rafael Blasco, que va ser conseller de Territori, primerament, i de Sanitat, després, entre el 2003 i el 2007. Els anys en què el grup Transversal de Comunicació va estar en funcionament.

Una factura d'un dinar en un restaurant

L’acord entre Sergio Blasco i els periodistes era elaborar la revista mensual Fem Salut, una publicació de 16 pàgines que es repartia pels centres dependents de la Generalitat en tota la Comunitat Valenciana. Cada article es pagava a 300 euros per mes, encara que en un principi els pagaments van ser de 467,50 euros mensuals. A aquestes mensualitats s’afegien altres projectes encarregats per l’Hospital General que podrien unflar la factura particular de cada interessat si volia participar-hi. Sempre en l’anonimat.

“Era un escàndol, hi havia mesos que havia de cridar per a enviar l’article perquè ni m’ho demanaven. Això sí, pagaven religiosament”, explica una de les persones que va treballar en aquest grup. Els articles no anaven firmats pels periodistes i s’elaboraven per lloar les virtuts de les polítiques del PP en matèria sanitària. Com s’observa en dues de les portades que es reprodueixen en la informació de mesos abans de les eleccions del 2007, Fent Salut era una revista feta a major glòria dels polítics del PP.

En total, els periodistes que van participar-hi durant els més de dos anys que la Fundació de l’Hospital General va editar la revista van percebre entre 8.000 i 13.000 euros nets. Les dues redactores de Las Provincias hi van abandonar al començament del 2006 amb uns ingressos d’una mica més de 3.000 euros, segons les factures i les transferències en poder d’eldiario.es.

L’elaboració de la revista i els pagaments als periodistes es portaven en màxim sigil davant de la intervenció pública, ja que els pagaments es feien a través de la caixa fixa de la Fundació de l’Hospital General, ara investigada per corrupció en l’etapa del PP. Una manera legal de pagar, però més opaca. A més, no hi havia cap contracte pel mig, sinó pagament per serveis puntuals, però que eren recurrents. Era el mateix gerent Sergio Blasco –que em manejava un pressupost anual d’uns 270 milions d’euros– el que signava personalment les transferències a l’“equip transversal de comunicació”.

Sergio Blasco també convidava els membres de l’equip a sopars. Un exemple n’és el celebrat el 20 d’octubre de 2005 en el restaurant Abadía d’Espí de València i que va costar 950 euros. A la vetlada també van acudir metges que haurien col·laborat en la revista. En total, 14 persones a quasi 70 euros el cobert.

El grup es va desfer després de les eleccions de 2007 i una empresa externa es va fer càrrec de l’elaboració de la revista.