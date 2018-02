El Govern valencià reclama 102 milions a l'hospital privatitzat que rescatarà en dos mesos

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública del Govern valencià reclama a Ribera Salud 102.045.861,89 euros que li hauria abonat de més per la concessió de l'àrea de salut de la Ribera durant els anys 2013, 2014 i 2015. El departament que dirigeix Carmen Montón considera que se li hauria cobrat a l'administració gran part de la nòmina del personal estatuari que treballa per als hospitals privatitzats i que ja paga la Generalitat, les diferències de facturació intercentres i la revisió de la cápita definitiva, que en els dos últims casos és favorable a la Generalitat.

Per la seua banda, des de Ribera Salud han negat la major i asseguren que no reconeixen cap deute a l'administració valenciana perquè les liquidacions entre el 2013 i 2015 no estan tancades i es troben a punt d'entrar en període d'al·legacions. "Ribera Salud ha reclamat informació per a validar conceptes i xifres indicats per la Conselleria de Sanitat, però fins avui no se li ha facilitat", han explicat a preguntes d'eldiario.es.

Des de la Conselleria de Sanitat, que recuperarà la gestió del departament de Salut de la Ribera el pròxim 1 d'abril en caducar la concessió, han explicat que el contracte estableix un preu cert, que es determina en la liquidació en què es contempla una part capitativa, una altra no capitativa formada pel saldo de la facturació intercentres (resultat de la diferència entre l'import de les assistències que presta la concessió a població de fora del departament i l'import de les assistències prestades per departaments de gestió directa a població de la Ribera, zona de la concessionària), els ajustos de població, el descompte del cost del personal estatuari que presta serveis per a la conselleria, així com altres conceptes que corresponen a despeses abonades per la Conselleria de Sanitat per compte de la concessió i que es repercuteixen en la liquidació.

Així, de la diferència que va pagar la Generalitat i el que havia d'haver pagat segons els correctors ix un saldo positiu en favor de l'administració de 102 milions d'euros en els tres últims exercicis de Govern del PP. Encara així, Ribera Salud va rebre més de 400 milions d'euros en tres anys només en la concessió de l'àrea de la Ribera -participa en unes altres quatre-.

Per la seua banda, des de Ribera Salud han assegurat que des de gener del 2017 ve reclamant la convocatòria de la Comissió Mixta per a dirimir les liquidacions. "Com sempre hem dit, les concessionàries som els primers interessats a tancar les liquidacions dins del termini i en la forma escaient, tal com estableix el plec de condicions, cosa que ha incomplit la Conselleria de Sanitat Universal. La conselleria ho ha rebutjat contínuament al·ludint que no era l'òrgan adequat per a dirimir aquestes qüestions, fet que ha quedat aclarit en la recent sentència publicada de la concessió de l'àrea de Manises, que ratifica que les comissions mixtes són l'òrgan competent per a aquestes qüestions", ha argumentat.

A més, han apuntat des de Ribera Salud, "és totalment erroni afirmar que Ribera Salud ha de retornar diners a la conselleria si les liquidacions ixen a favor d'aquesta". "No cal confondre la cápita que, com exigeix el plec de condicions s'ha de pagar mensualment, amb les liquidacions que han de tancar-se a l'any següent i que inclouen serveis prestats entre la conselleria i Ribera Salud com a flux de pacients per lliure elecció, salaris estatutaris, farmàcia hospitalària i altres conceptes", han al·legat.