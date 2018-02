Grezzi s'estrena com a coportaveu en Compromís oposant-se al projecte de Puerto Mediterráneo

Si algú en Compromís pensava que amb l'arribada de Giuseppe Grezzi al càrrec de coportaveu per part de VerdsEquo en substitució del díscol Julià Álvaro, tindrien un company de viatge còmode i poc combatiu, s'equivocava de ple.

El també regidor de Mobilitat en l'Ajuntament de València, nova cara visible dels ecologistes en la coalició valencianista, s'ha estrenat carregant contra el projecte de centre comercial i d'oci Puerto Mediterráneo.

Segons ha afirmat el coportaveu ecologista en les xarxes socials, "el capital especulatiu depredador del territori i dels recursos no té cabuda en el nou model de desenvolupament sostenible".

El capital especulatiu depredador del territori i dels recursos no té cabuda en el nou model de desenvolupament sostenible i durable del #GoverndelBotànic https://t.co/xHgtQ3UgSc vía @compromis — Giuseppe Grezzi (@giuseppegrezzi) 14 de febrero de 2018

El missatge va acompanyat d'un enllaç a la web de VerdsEquo en la qual el partit deixa clara i meridiana la seua postura sobre la futura plataforma comercial projectada a Paterna, davant d'Heron City.

Segons la nota publicada, "la Comissió Executiva de VerdsEquo del País Valencià reafirma la seua aposta pel canvi de model impulsat pel Govern del Botànic, cap a un model de desenvolupament sostenible, on projectes com el megacentre comercial i d'oci Puerto Mediterráneo de Paterna no tenen cabuda, per ser un projecte insostenible i depredador amb el territori, que perjudica el comerç local i posa en risc el paratge de la Muela, un dels pocs pulmons verds que queden en l'àrea metropolitana de València".

La postura toca frontalment amb la feta pública en els últims dies pel president del Consell, Ximo Puig, i també per la vicepresenta i així mateix coportaveu de Compromís, Mónica Oltra, que van deixar la porta oberta a la construcció del centre comercial, sempre que complisca tots els requisits legals i esmene les deficiències que en el seu moment van impedir que s'aprovara. En la mateixa línia es va pronunciar també fa pocs dies el conseller d'Economia, Rafael Climent.

No obstant açò, per a VerdsEquo "no es pot ajustar a la legalitat una barbaritat urbanística especulativa que condueix al col·lapse mediambiental de la zona. La nova Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (LOTUP) no pot beneir projectes megalòmans com els desenvolupats pels antics dirigents del PP, el model econòmic va desembocar en la burxada de la bambolla immobiliària, i la dramàtica crisi de l'any 2008, les conseqüències del qual encara pateix la ciutadania".

El passat mes d'agost, la companyia Intu-Eurofund ja va presentar un gir 'ecològic' al projecte del centre comercial Port Mediterrani presentat inicialment.



Després de la negativa de la Conselleria d'Obres Públiques a la seua execució basant-se en la memòria ambiental negativa elaborada per la Conselleria de Medi ambient, els promotors van presentar una nova proposta que contempla una coberta verda per a tot el complex de 200.000 metres quadrats, la més gran d'Europa.