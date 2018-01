La Fiscalia adverteix a Camps que revisarà la seua implicació en Gürtel

La Fiscalia té previst tornar a estudiar la implicació de Francisco Camps en el judici de Gürtel que se celebra aquests dies en l'Audiència Nacional. L'expresident valencià està citat només com a testimoni en la causa per finançament il·legal del seu partit, però Anticorrupció adverteix que, després de les últimes revelacions, replantejarà el seu paper en els fets al final del procés.

Així ho indiquen fonts de la Fiscalia, que assenyalen que "les declaracions efectuades" en el judici de Gürtel condueixen a "valorar la implicació" de Camps quan acabe d'examinar-se tota la prova plantejada.

El Ministeri Públic reacciona així a la declaració de Ricardo Costa, secretari general del PPCV amb Camps, que va assegurar aquest dimecres que el seu partit es va finançar amb diner negre, confirmant el que havien confessat pocs dies abans els nou empresaris encausats i els capitosts de la trama corrupta davant el jutge: "Els actes es van pagar amb diners de l'assignació del grup parlamentari i per empresaris que contractaven amb la Generalitat".

"Les decisions les prenia Camps", va afegir Costa, en línia del que ja havia revelat Álvaro Pérez, que va explicar que l'expresident va ser qui va engegar el sistema de pagaments en negre per a pagar actes electorals.

Camps, per la seua banda, va respondre a les acusacions de Costa assegurant que no va donar "cap ordre perquè es cometera cap il·legalitat". El seu torn en aquest judici arribarà previsiblement al març, quan s'asseurà davant el jutge en qualitat de testimoni, després que els principals acusats l'hagen responsabilitzat del finançament il·legal del PP de València.

La Fiscalia aclareix que no prendrà cap decisió fins que acaben totes les sessions i s'expose en el judici "tota la prova". Aquesta serà "valorada en el seu conjunt" i es procedirà llavors a revisar la implicació de Camps.

Aqueixa prova practicada fins al moment no deixa Camps en bon lloc. Ja abans del judici, Francisco Correa va lliurar una confessió per escrit en què detallava el sistema que usava el PP valencià per a pagar-los els actes electorals: part amb factures legals, part en negre i part pagada mitjançant factures falses a empresaris.



Aqueixos empresaris també han confessat. Van arribar a un acord amb Anticorrupció i van anar assumint els fets un a un durant el seu torn en el judici.