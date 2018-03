La Gürtel va cobrar 12.000 euros pel disseny de la guia de mitjans de González Pons que va fer una altra empresa

La guia de mitjans que va presentar González Pons amb els crèdits, en què Orange Market apareix com a dissenyadora.

Un dels primers ingressos que la trama Gürtel va aconseguir de les institucions del Govern de Francisco Camps –en el PP valencià ja havia fet temptejos després d’eixir de Gènova– va ser el contracte de la guia de mitjans de la Comunitat Valenciana. L’agenda es va adjudicar en tres contractes trossejats, un dels quals va anar a parar a Orange Market, la societat del Grupo Correa constituïda per als negocis de l’organització a la Mediterrània.

Les factures i la guia en poder d’eldiario.es acrediten que en la Conselleria de Relacions Institucionals es va intentar ocultar el verdader autor de la “creativitat, el disseny i la maquetació”, que es va atribuir a Orange Market, però que va cobrar la mercantil Gráficas Izquierdo. Segons la factura que reproduïm, l’empresa d’Álvaro Pérez “El Bigotes” va cobrar per “la coordinació i el tractament de dades”, encara que figura en els crèdits de l’agenda com a “disseny i maquetació”.

El conseller de Relacions Institucionals quan es van abonar les factures i es va realitzar la guia de mitjans era Esteban González Pons, que havia arribat al departament a l’agost del 2004. La factura d’Orange Market es va datar el 17 de febrer de 2005 i la de Gráficas Izquierdo dos dies abans.

L’empresa que va fer la impressió de 5.000 exemplars va ser Rafael Fotomecánica, una societat amb seu a Madrid –segons sembla no hi havia impremtes a la Comunitat Valenciana– i que va percebre 12.020, 24 euros per la faena. Aquesta mercantil, segons el jutge de l’Audiència Nacional, pertanyia al “Grupo Rafael”, un conglomerat d’empreses que actuava de “pantalla” del Grupo Correa.

La mateixa quantitat (12.020,24 euros), segons la factura, va percebre Gráficas Izquierdo per la “creativitat, disseny i maquetació” de l’agenda de mitjans, i exactament la mateixa quantitat va cobrar Orange Market per la seua “coordinació i tractament de dades”. En total, amb els tres pagaments, 36.060,72 euros, 24.040,48 euros els van percebre empreses vinculades a la Gürtel.

Crida l’atenció en els crèdits de la guia que Gráficas Izquierdo hi figura com la impressora, Orange Market com a dissenyadora de l’agenda i la Direcció General de Promoció Institucional com a elaboradora de les dades dels mitjans de comunicació. L’empresa de Madrid Rafael Fotomecánica va desaparéixer de la informació oficial.

Aquests contractes amb la trama Gürtel estan investigant-se en l’Audiència Nacional en la peça separada número 5 del cas Gürtel.