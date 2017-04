Deu d’imprescindibles (o més) per a la Fira del Llibre

La Fira del Llibre de València aspira a convertir-se en el segon certamen a escala nacional i superar el mig milió de visites. Per això, durant les tres setmanes han programat un gran nombre d’activitats obertes al públic per convertir l’espai en una festa pel llibre.

Presentacions

La fira acull, com cada any, diverses presentacions de llibres acabats d’editar com La Regata, de Manuel Vicent, el 23 d’abril a les 12 a la Sala Museu, o El huido que leyó su esquela, de Fernando Delgado, el dia 28 d’abril a les 18 hores a la mateixa sala. També destaca la presentació d’ Escrits contra el silenci, de Toni Mollà, un homenatge a l’obra cívica de Joan Fuster en què l’autor reflexiona i explica com veu el País Valencià gràcies a la influència fusteriana. El dilluns dia 24 a les 19 hores a la Sala Museu 1.

Taules redones

La taula redona ‘Conseqüències d’usar la violència per a educar’, oferida per Pilar Bellés i Carlos Sarmiento, a propòsit del llibre ¿Sabes cómo se siente un libro maltratado? Un altre debat interessant és el que proposa Curso de feminismo para microondas, en què participarà l’autora del llibre que dóna nom a la xarrada, Natza Farré, i la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra.

Entrevistes

El plató de la Fira estarà ple d’autors durant tot el certamen. L’organització ha previst més de 150 entrevistes a escriptors com Miquel Nadal, Anna Oliver, Vicent Baydal, Alfonso Gil o Manuel Vicent. Totes es podran seguir en temps real o en el canal de YouTube del certamen.

Els jardins de Vivers acullen les activitats de la Fira del Llibre de València. JESÚS CÍSCAR

Tallers

La Fira ha previst més de 100 tallers durant aquesta edició per a entretenir i formar tot el públic. Es proposen activitats de tècniques narratives, com el que organitza Bibliocafé el dilluns 24; d’altres sobre escriptura creativa (Vicent Marco, el dimecres 26), cuina i, fins i tot, un taller de rap a càrrec de la banda de Montcada Atupa el diumenge 23.

Els homenatges

Aquesta 52a edició va plena d’aniversaris i homenatges a grans figures de la literatura valenciana. Hi coincideix el 150é aniversari del naixement de Blasco Ibáñez, el centenari del naixement de Gloria Fuertes, el 75é aniversari de la mort del poeta Miguel Hernández i el 25é aniversari de la defunció de Joan Fuster.

Concursos

La institució Alfons el Magnànim proposa un viquiconcurs en què els participants poden acostar-s’hi amb l’ordinador portàtil per a fer noves aportacions a la Viquipèdia sobre un o diversos temes proposats des del Magnànim. D’altra banda, l’editorial Bromera proposa un trivial literari, a càrrec de Joanjo Garcia.

Signatures de llibres

La Fira acollirà prop de 600 signatures, entre les quals destaca la de Xavier Bosch pel seu premiat Nosaltres dos, la de Fernando Aramburu amb l’aclamat Patria o la de la valenciana Fani Gran amb El cresol.

Literatura juvenil

Aquest camp ha anat augmentant el protagonisme a les llibreries i als estants de les habitacions dels adolescents. En aquest sentit, cal destacar les signatures de llibres d’Albert Espinosa ( Lo que te diré cuando te vuelva a ver) o de Blue Jeans ( Tan sencillo como estar contigo).