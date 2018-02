Imputada una alt càrrec de Camps per la restauració de llibres antics de particulars amb recursos públics

El titular del jutjat d'Instrucció número 4 de València ha citat a declarar el 13 d'abril com imputats l'exdirectora de l'Institut Valencià de Restauració (Ivacor) en l'etapa del PP, Carmen Pérez; a una tècnic que ara és sotsdirectora, Gemma Contreras, i a Luis Caruana Font de Mora per presumptament haver restaurat llibres antics de col·leccions privades de manera irregular o a costos molt per sota de mercat. El jutge ha demanat també una pericial per a donar llum al cost real de les obres sobre les quals es va actuar, segons fonts jurídiques.

La recerca es va iniciar després d'una denúncia de la Fiscalia i sustentada en una denúncia anterior de la CGT. Segons la fiscal, les intervencions de l'Ivacor sobre els llibres de la col·lecció familiar de Jaime Caruana Font de Mora -primer germà de l'exgobernador del Banc d'Espanya- "van ser dutes a terme amb mitjans tècnics i recursos de l'administració pública (per treballadors de plantilla i autònoms contractats exprofeso) sense que haja intervingut pressupost ni contraprestació econòmica o conveni de col·laboració o de qualsevol altre tipus de suport contractual que justificara la realització dels treballs".

El ministeri públic considera que l'import dels recursos humans utilitzats aconseguiria els 100.000 euros sense explicar els costos dels tallers ni els materials emprats. Luis Caruana Font de Mora s'ha personat en la causa i ha aportat factures per les quals hauria abonat 10.400 euros per la restauració de sis exemplars antics de la seua col·lecció. El dubte dels investigadors radica en si el pagament fet s'ajusta al cost real o en realitat estaria per sota del preu de mercat.

Crida l'atenció en els investigadors la posterior relació de Caruana i Associats, l'empresa a través de la qual Luis Caruana va pagar les restauracions, amb l'Ivacor. Mesos després d'abonar les factures, en 2013, aquesta empresa d'auditoria va realitzar un informe extern de viabilitat sobre l'Institut Valencià de Restauració i Conservació que dirigia Carmen Pérez. Per aquest informe encarregat per Culturarts, l'empresa de Luis Caruana va percebre de la Conselleria de Cultura 11.000 euros. Quasi el mateix que va liquidar per la restauració dels seus llibres mesos abans.

L'informe d'auditoria externa de Caruana i Associats va salvar a aquesta entitat pública en 2013, just quan el Consell d'Alberto Fabra va iniciar un procés de tancament de fundacions i empreses públiques inviables per l'enfonsament dels ingressos de l'administració.

Luis Caruana Font de Mora té més de 7.000 volúmens anteriors al segle XVIII que conformen la seua biblioteca, heretada del seu rebesavi francés, llibreter, que es va instal·lar a València i les aficions del qual va seguir fomentant la saga familiar.