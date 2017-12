Investiguen com a cas de violència masclista la mort de dos joves després d'estavellar-se el seu cotxe a Benicàssim

La Guàrdia Civil investiga com un nou possible cas de violència masclista la mort de dos joves després d'estavellar-se el seu cotxe contra una gasolinera de Benicàssim (Castelló) en el matí del dissabte. Segons fonts de la investigació, diversos testimonis han declarat que l'home de 28 anys hauria segrestat a la jove de 20, la seva exparella, quan anava a treballar a Vila-real i després d'infringir una ordre d'allunyament.



Posteriorment i segons les primeres hipòtesis dels investigadors, l'home hauria llançat el vehicle contra l'estació de servei que es troba a uns deu quilòmetres del lloc del presumpte rapte, encara que la Guàrdia Civil de Trànsit continua indagant en les causes de l'accident.

L'home, V.L.J. i sobrenomenat El Peonza, tenia des d'aquest mes de desembre una ordre d'allunyament de la seu exparella després d'una denúncia de la mare d'aquesta. A més, tenia ja antecedents per violència de gènere d'una anterior relació. La investigació no descarta cap hipòtesi encara que després de les declaracions dels testimonis el segrest i posterior assassinat és el que més força cobra. De fet, la jove acudia a treballar a un magatzem de fruites i hauria estat obligada per l'home a pujar al cotxe en contra de la seva voluntat.

La investigació policial no descarta cap hipòtesi. No obstant això, la possibilitat de tractar-se d'un nou cas de violència de gènere guanya pes, considerant els precedents.

Tots dos portaven des del passat novembre separats després d'una relació de dos anys. La morta hauria decidit trencar la relació després de sofrir reiterats maltractaments en la convivència en comú. En aquests moments la dona residia al domicili dels seus pares. El presumpte agressor ja va intentar atropellar a la jove ara morta abans, relat que va ser ratificat per la jove de 20 anys quan la seva mare va presentar la denúncia.

Encara que des de la direcció general d'Igualtat no han confirmat la mort de la jove com un nou cas de violència masclista, en cas que així fora seria l'octava assassinada per aquesta xacra a la Comunitat Valenciana en 2017. A Espanya sense explicar aquest presumpte cas, enguany han estat assassinades 46 dones.