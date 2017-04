Isabel Bonig carrega contra Compromís en el programa de política de TVE on mai no ha estat Mónica Oltra

Isabel Bonig ha sigut entrevistada aquest dimarts en un dels programes polítics de referència de Televisió Espanyola (TVE), Los Desayunos. La presidenta del PP a la Comunitat Valenciana ha tingut el privilegi de desfilar per un espai on són habituals ministres, presidents d'autonomies, diputats i senadors.

Cap altre polític valencià sense responsabilitat a nivell estatal -amb l'excepció de Ximo Puig, president de la Generalitat, que va acudir en l'apogeu de la crisi del PSOE- ha desfilat últimament pel programa que combina informació i opinió (tertúlies) cada matí en la cadena pública.

La vicepresidenta de la Generalitat, consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, i líder de Compromís, Mónica Oltra, per exemple, mai no hi ha assistit. El contacte establit al novembre de 2016 no va arribar a concretar-se. I mai més se'n va saber.

Mentre, Bonig ha dibuixat un panorama amb traços apocalíptics a la Comunitat Valenciana, on governen en coalició PSOE i Compromís. Ha carregat contra la inacció del Consell, la seua política educativa "contrària a la llibertat" i que discrimina al castellà i la subjugació dels socialistes al projecte "nacionalista" de la coalició valencianista. El PP ha difós per les seues xarxes socials la compareixença de Bonig, que s'ha mantingut crítica amb la direcció estatal del partit.

Dels últims 20 entrevistats principals en Los Deesayunos nou són del PP (des dels ministres Méndez de Vigo i Cospedal fins a líders regionals com Bonig i el seu homòleg andalús, Juan Manuel Moreno Bonilla), quatre del PSOE (inclòs el valencià José Luis Ábalos, clau en l'equip de Pedro Sánchez en la disputa pel lideratge socialista), tres de Podem (explicant al portaveu d'En Comú, Xavier Doménech), dos polítics catalans, un de Ciutadans (José Manuel Villegas) i el diputat de Nueva Canarias clau per a traure els pressupostos del PP avance.

Televisió Espanyola ha perdut audiència, diners i credibilitat sota el comandament del PP, període en el qual els treballadors de la casa han denunciat diversos episodis de manipulació. El partit liderat per Mariano Rajoy ha sigut doblegat en el Congrés perquè el president de la cadena estatal torne a ser triat per consens.