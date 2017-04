Gènova deixa en evidència Isabel Bonig només un mes després d'haver sigut reelegida presidenta del PPCV

El passat 1 d'abril, els populars valencians reelegien de forma quasi unànime -amb el 94,4% dels vots a favor i cap en contra- Isabel Bonig com a presidenta en el congrés regional celebrat a València. Bonig va obtenir llavors amb el suport de la secretària general del PP i ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, i del president popular i del Govern, Mariano Rajoy, que van semblar renegar del passat del PPCV, amb una excepció: Rita Barberá.

Només ha passat un mes i des de Gènova, la seu central del PP, ja han deixat en evidència en dues ocasions Isabel Bonig. L'última, aquesta mateixa setmana a compte del congrés provincial del PP a València en el qual s'està produint una aferrissada batalla entre Mari Carmen Contelles, portaveu popular en la Diputació, i l'encara president provincial, el diputat autonòmic Vicente Betoret, per fer-se amb la direcció del partit en la província, orfe d'un líder plenipotenciari després de la caiguda en desgràcia d'Alfonso Rus per la seua implicació en el cas Imelsa.

El Partit Popular atribueix a Bonig que no siga capaç de propiciar un acord entre Betoret i Contelles per a la presentació d'una única candidatura al congrés provincial que s'ha de celebrar en dates pròximes -mentre públicament la presidenta del PPCV evita pronunciar-se contra Betoret, que té el suport de Madrid, extraoficialment maniobra en favor de Contelles-.

Així, si dimecres passat la direcció del Partit Popular filtrava la seua decepció amb Bonig pel paper que està exercint el PPCV en aquesta crisi, després de cridar a capítol a Gènova tots dos candidats i la secretària general dels populars valencians, Eva Ortíz, aquest mateix dijous, el sotssecretari d'Organització del PP, Fernando Fernández-Maíllo, ha tornat a advertir que estan disposats a intervenir en el PP de València si la direcció regional del partit no és capaç d'acabar amb el conflicte.

Aquest mateix dimecres, se celebrava una tibant junta directiva del PP de València en la qual Contelles -que aquest dijous anunciava oficialment la seua candidatura a través de les xarxes socials- aconseguia una primera victòria sobre Betoret en impedir que aquest aprovara la seua proposta de comitè organitzador de l'esmentat congrés provincial.

Pressupostos Generals de l'Estat

Aquest no és el primer desacord entre la direcció nacional del PP i la líder dels populars valencians en les últimes setmanes. Així, amb prou faenes uns dies després de ser reelegida Bonig, els diputats autonòmics populars s'adherien al "rebuig absolut" i unànime de les Corts Valencianes al projecte de Pressupostos Generals de l'Estat de Mariano Rajoy, que suposen una retallada del 33% (310 milions d'euros) pel que fa a les inversions pressupostades en 2016.

Aquest posicionament dels populars valencians li va costar a la líder del PPCV la reprimenda del portaveu popular en el Congrés dels Diputats, Rafael Hernando, qui no va dubtar a apuntar que Isabel Bonig no coneixia bé els pressupostos de 2017. Els populars valencians van recular després d'aquesta estirada d'orelles i van passar a elogiar els comptes per boca de Rubén Ibáñez, qui va destacar el "notable increment" de les inversions.