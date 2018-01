Ivacor va cobrar 10.400 euros per recuperar llibres de Caruana, però la denúncia fiscal preveu que el cost va superar els 100.000

La restauració dels llibres del segle XVI de Luis Caruana Font de Mora, cosí germà de l’exgovernador del Banc d’Espanya Jaime Caruana i fill del tinent general Luis Caruana, governador militar de València durant el colp d’estat del 1981, pot acabar sent un nou escàndol de la gestió del PP en la Generalitat, en aquest cas de l’Institut Valencià de Conservació i Restauració (Ivacor).

La Fiscalia ha presentat una denúncia en el jutjat contra el mateix Caruana, l’anterior directora de l’Ivacor, Carmen Pérez, i l’actual sotsdirectora, Gemma Contreras, perquè pretesament s’haurien restaurat els llibres antics sense contraprestació econòmica i ha demanat que se’ls impute. Des de la Direcció General de Cultura de la Generalitat van facilitar ahir, després d’haver saltat l’escàndol, tota la documentació que tenien sobre els tractes de Caruana amb l’Ivacor, entre la qual dues factures.

Segons la documentació que obra en la base de dades de l’Ivacor i que serà facilitada al Jutjat d’Instrucció número 4 de València que porta la investigació, Caruana va abonar 10.400 euros per la restauració de sis llibres. Una factura pel treball de l’Ivacor en dos exemplars el 20 de novembre de 2011 de 4.200 euros i una altra de 6.200 euros datada el 12 de juliol de 2012 per quatre llibres. Ja no hi ha més documentació sobre pagaments d’honoraris en la base de dades de la Generalitat.

Aquesta quantitat de 10.400 euros contrasta amb la denúncia fiscal, que fixa el cost dels treballs en els llibres de la col·lecció Caruana en 100.000 euros, només en despeses de personal públic i sense tenir en compte els productes químics necessaris per a salvar les sis obres, totes del segle XVI i d’un valor incalculable.

Crida l’atenció la relació posterior de Caruana y Asociados, l’empresa a través de la qual Luis Caruana va pagar les restauracions, amb l’Ivacor. Uns quants mesos després d’haver pagat les factures, el 2013, aquesta empresa d’auditoria va redactar un informe extern de viabilitat sobre l’Institut Valencià de Restauració i Conservació que dirigia Carmen Pérez. Per aquest informe encarregat per Culturarts, l’empresa de Luis Caruana va percebre de la Conselleria de Cultura 11.000 euros. Quasi la mateixa quantitat que va liquidar per la restauració dels seus llibres mesos abans.

L’informe d’auditoria externa de Caruana y Asociados va salvar aquesta entitat pública el 2013, just quan el Consell d’Alberto Fabra va iniciar un procés de tancament de fundacions i empreses públiques inviables per l’afonament dels ingressos de l’Administració.