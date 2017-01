Aznar acudeix a València, un bastió de Rajoy, en ple divorci del PP per a parlar amb un lobby d'empresaris

Va haver-hi un temps en què José María Aznar, llavors líder apoteòsic de la dreta espanyola, donava mítings a Mestalla. D'això fa dues dècades, que quasi coincideixen amb les que el PP va governar la Comunitat Valenciana i, molt especialment, la ciutat de València. Aquest dilluns, l'expresident del Govern visita València, actualment en mans de l'esquerra, en una cita amb empresaris els rivets polítics de la qual feia temps que no es produïen.

Aznar ha trepitjat terres valencianes moltes vegades, l'última el novembre passat per a assistir a una missa després de la defunció de Rita Barberá, però llavors encara no havia renunciat a la presidència d'honor del PP.

Fa molt que Aznar no té influència alguna en el PP local. Passat el triomfalisme dels primers anys i solucionada la guerra interna amb els últims seguidors d'Eduardo Zaplana, València i, com a conseqüència, la Comunitat Valenciana es van alinear molt ràpid amb Mariano Rajoy en el pols pel poder dins del PP.



Rita Barberá, des de l'alcaldia de la ciutat, i Francisco Camps, des de la presidència de la Generalitat, van apostar pel polític gallec després que perdera en 2004 i en 2008 les eleccions davant el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Precisament en el congrés nacional dels populars celebrat a València el 2008, el més amarg que ha viscut Rajoy, va ser un PP valencià que el va recolzar en bloc el que salvà el seu lideratge enfront de l'envestida dels aznaristes capitanejats per Esperanza Aguirre.

Ara torna a València un Aznar embolicat en inèdites reverberacions polítiques. Té una cita amb l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE), el lobby que presideix Vicente Boluda, que s'ha apressat a indicar que la invitació és anterior a la renúncia, el passat 20 de desembre, d'Aznar com a president d'honor del PP. Es tracta, afegeixen els responsables d'AVE, d'“un luxe” poder parlar amb un expresident del Govern de qüestions relacionades amb el desenvolupament econòmic i social d'Espanya i també de l'economia internacional.

En ple divorci del partit que va liderar, amb la seua Fundació per a l'Anàlisi i els Estudis Socials (FAES) desvinculada orgànicament del PP, la visita d'Aznar alça expectació. Més quan s'ha fet públic que el PP valencià, encapçalat per Isabel Bonig, no té prevista trobada alguna amb l'expresident. Una figura que pot resultar bastant incòmoda a partir d'ara per als seus encara coreligionaris.