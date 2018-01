L’empresa de l’amic de Castellano fa obres per a Sanitat en l’hospital on treballa el germà de l’exconseller

El negoci amb la Generalitat de les societats de l’empresari amic de l’exconseller Serafín Castellano, José Miguel Pérez Taroncher –mort al maig del 2016–, no es van acabar amb la detenció del polític el 2015. Les firmes que ara gestionen els seus hereus i per la qual cosa han estat imputats pel Jutjat d’Instrucció número 19 de València per les presumptes martingales de contractes en les conselleries de Sanitat i Governació continuen treballant en l’actualitat en obres de reforma per a l’Administració autonòmica.

L’obra més gran que duen a terme en aquests moments les empreses de l’amic mort de l’exconseller la tenen en aquests moments en l’hospital de Sagunt, on curiosament treballa el germà de l’exconseller de Sanitat, Justícia i Governació. Fonts de Sanitat van explicar que Miguel Castellano –germà del polític i exdirector mèdic de l’hospital Arnau de Vilanova– no té cap poder de contractació ni vinculació amb l’adjudicació, ja que cobreix el lloc de documentalista.

L’obra de reforma que du a terme l’empresa que gestionen els hereus de Taroncher supera els 100.000 euros i la van aconseguir després de ser convidats a un procediment negociat sense publicitat. És a dir, després d’haver presentat l’oferta més barata de les tres empreses convidades pels directius de l’hospital de Sagunt. Des de Sanitat van defensar la legalitat de l’adjudicació.

El Jutjat d’Instrucció número 19 de València investiga les adjudicacions que Serafín Castellano va fer com a conseller a les empreses del seu amic Taroncher per totes les conselleries per les quals passava. Es tracta de les obres fetes per a l’hospital La Fe (contractades la majoria a dit), l’Arnau de Vilanova, l’Escola d’Infermeria o els serveis centrals de la Conselleria de Sanitat. La firma de l’empresari de la Pobla de Vallbona també hauria rebut contractes de reformes en la Conselleria de Governació quan la va regentar el polític de Benissanó.

La instrucció judicial també indagarà en l’adjudicació per part de Ciegsa dels treballs en huit instituts i col·legis a Almussafes, Gandia, València i Xeraco. A més, els investigadors indaguen en la legalitat del contracte dels treballs en el paviment del centre de fruita seca d’Almassora, que va costar 2,4 milions i va quedar sense ús durant el govern del PP.

Aquesta investigació naix d’una peça separada que investiga el Jutjat d’Instrucció 2 de Sagunt per haver pactat, presumptament, preus dels avions d’extinció d’incendis i haver subornat polítics i funcionaris per a obtenir un tracte de favor. El conegut com a cas Avialsa. Castellano i Taroncher van ser detinguts el 29 de maig de 2015 per aquests fets. La investigació continua oberta.