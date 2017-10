L’empresa que va muntar la campanya de Barberá el 2007 va cobrar el 2008 per organitzar la festa de la Fórmula 1

Els casos de corrupció que han esclatat a la Comunitat Valenciana es van entrellaçant els uns amb els altres. Els últims a connectar-se han estat el cas Valmor, on s’investiga el rescat amb diners públics de l’empresa privada que va organitzar la Fórmula 1, i el cas Taula, que indaga, entre altres delictes, en el presumpte finançament il·legal del PP de la ciutat de València.

L’alçament parcial del secret de sumari ha revelat que la Fiscalia Anticorrupció ha trobat correus electrònics que vinculen ambdós casos. El Ministeri Públic s’hauria confiscat després de diversos registres de 105.000 correus vinculats a l’organització i la despesa de la Fórmula 1 a València en què es van gastar més de 90 milions d’euros en la construcció del circuit, 24 en la compra de l’empresa privada Valmor per un euro i més de cent en els cànons successius per a organitzar la prova i que va cobrar el magnat del motor Bernie Ecclestone.

Davant d’aquest volum documentació, Anticorrupció havia proposat a la titular del Jutjat d’Instrucció número 2 de València que prorrogara el secret de sumari del cas Valmor, encara que aquesta es va negar i en va decretar l’alçament la setmana passada. Així, entre els cinc toms en poder d’eldiario.es, apareix un informe del fiscal del cas en què revela que l’exdirectora del Circuit del Motor Blanca Tomás (empresa pública de la Generalitat) s’interessa per dos contractes del 2008 amb l’empresa Laterne, la firma instrumental que va utilitzar el PP de Rita Barberá per a finançar presumptament de manera il·legal la seua campanya electoral el 2007.

Gràcies a aquesta relació, és possible saber que la firma Laterne Product Council SL va cobrar més de 300.000 euros (dues factures de 87.000 i 229.225,28 euros) per organitzar una festa i altres esdeveniments amb motiu del Gran Premi d’Europa de Fórmula 1 en la primera edició. En el correu, la directora de l’empresa pública reclama a Valencia Street Circuit (el circuit urbà de carreres) tota la informació que tinga.

El fiscal ha trobat correus que vinculen el cas Valmor amb del cas Taula.

Laterne és l’empresa que, segons la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, hauria estat utilitzada per a cobrar les “mossegades” a empresaris valencians per a pagar presumptament els actes de la campanya de Rita Barberá a l’Alcaldia de València el 2007. Una mena d’Orange Market de la trama Gürtel, però en el PP de la ciutat de València. Cal recordar que aquesta empresa va rebre diners d’empreses públiques de l’Ajuntament de València per a pagar actes de partit.

A més, la seua col·laboració no va acabar el 2007, sinó que el 2008 Laterne encara va rebre diners de l’exvicealcalde Alfonso Grau, en concret i segons la UCO, de 350.000 euros en bitllets de 500 per a pagar els deutes de la campanya. Curiosament, els contractes amb la Fórmula 1 són el 2008, però aquesta vegada amb una empresa pública de la Generalitat. Aquesta màxima és la que vol investigar la Fiscalia Anticorrupció.

El fiscal Anticorrupció també considera en un altre informe present en el sumari que també s’han obtingut correus electrònics “de rellevància especial respecte al procés de contractació de l’esdeveniment de la Fórmula 1, de la intervenció personal de Francisco Camps en la negociació directa de condicions econòmiques a favor de Valmor Sports , diverses irregularitats amb caràcter delictiu del procés de contractació de subministradors, així com en tot allò relacionat amb el procés de venda”.