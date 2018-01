L'exvicepresident de Camps s'escuda en el testimoni de Rajoy per a diluir la seua responsabilitat en Gürtel

Vicente Rambla, exvicepresident de la Generalitat Valenciana amb Francisco Camps, ha defensat en el judici pel finançament il·legal del PPCV que com a director de campanya no tenia cap poder de decisió i ha descarregat la responsabilitat sobre qui va ser secretari general del partit: “Ricardo Costa era la persona que tenia tot el poder dins del partit".

Així, ha relatat que quan va a arribar de director de campanya Orange Market ja estava treballant. "No sé si la idea de contractar-los va ser de Camps o de Costa”, ha assegurat, evidenciant la mala relació entre tots dos acusats: "Ricardo Costa era l'embut pel qual havia de passar tot". I li ha llançat un altre dard: "veig difícil que Costa no administrara els diners 'b' si administrava els 'a'".

També ha explicat que va ser nomenat director de campanya perquè es portava bé amb tots. “Camps tenia una guerra amb Zaplana i ningú anava als actes d'Alacant. Jo feia de mediador”, ha apuntat per a sustentar el motiu de la seua elecció.

Pel que fa a la seua responsabilitat com a director de campanya, l'ha rebaixat amb la testifical de Mariano Rajoy. "El president el va ser [director de campanya] quatre vegades", ha dit.

"Va dir Álvaro Pérez que tenia targeta per a entrar a Gènova, a València no hi havia targeta però entrava on volia, tenia una facilitat enorme", ha comentat Vicente Rambla en relació a la declaració del capitost de la trama Gürtel la passada setmana davant el jutge.

L'exdirector de campanya del PP valencià ha insistit: "sense cap ombra de dubte, les meues responsabilitats les he complit". "Si jo haguera sigut l'encarregat de la gestió econòmica, açò no s'haguera fet així en la vida", ha ressenyat Rambla, qui ha confirmat que Francisco Camps "tenia un enorme poder".