“L’única batalla de València que cal lliurar és pel finançament i el Corredor Mediterrani”

El valencianisme polític ha ocupat durant el diumenge el municipi del Puig, des d’on Jaume I va iniciar l’últim assalt per a la reconquista de València l’any 1238. El tradicional aplec, que se celebra l’últim diumenge del mes d’octubre, va transcórrer amb normalitat total, encara que envoltat d’una gran dispositiu de seguretat muntat per la Guàrdia Civil arran de les amenaces de l’extrema dreta de rebentar els diferents actes. Finalment, i davant del gran volum d’assistents i vigilància, els ultres no hi han aparegut.

Al costat del monestir de Santa Maria del Puig ha organitzat el seu tradicional acte el Bloc Nacionalista Valencià, soci majoritari de Compromís, amb al·lusions clares al futur de la Comunitat Valenciana i duríssimes crítiques al PP i a les agressions i amenaces de l’extrema dreta valenciana i espanyola. “L’única batalla de València que s’ha de lliurar és pel finançament i el Corredor Mediterrani”, ha clamat la coordinadora general del Bloc i coportaveu de Compromís, Àgueda Micó, en referència als atacs dels ultres el 9 d’octubre passat i l’intent d’algunes forces polítiques de ressuscitar la violència contra el valencianisme polític dels anys 80 i el començament dels 90. Micó ha convidat el PP valencià a estar en aqueixes reivindicacions i no preocupat per temes identitaris.

Àgueda Micó, coordinadora general del Bloc y coportaveu de Compromís.

“Hui estem ací per dir a l’extrema dreta que no ens faran abaixar la cara”, ha assegurat en el seu discurs davant d’un miler de persones. La coportaveu de Compromís ha demanat al PSOE que “deixe d’estar amb el PP i Ciutadans i torne al bloc democràtic”. Micó ha defensat el treball en la gestió dels seus càrrecs públics en ajuntaments, diputacions, Generalitat, Congrés i Europarlament i ha suggerit a la militància que “han de ser capaços d’explicar que el valencianisme polític és regeneració democràtica, defensa del territori, un moviment d’esquerres i feminista”.

El president del Bloc i de les Corts, Enric Morera, ha estat també molt dur amb el PP. Per a Morera “el PP ens ha posat en la diana i va per nosaltres”, però “no ens deixarà fora de la partida” del Govern de la Generalitat i de la reforma constitucional. “El PP és un problema per a la unitat d’Espanya, per a l’economia i la democràcia”, ha dit en la seua intervenció. Enric Morera ha reivindicat un estat plurinacional i ha acusat el partit d’Isabel Bonig de “incomplir la Constitució perquè no ofereix als valencians un finançament just”.

Joan Baldoví es dirigeix al públic en l'Aplec de El Puig.

El discurs més pragmàtic ha estat el del diputat nacional de Compromís Joan Baldoví, que ha recordat que “davant de l’intent de la dreta d’arraconar-nos i etiquetar-nos per a destruir-nos” el valencianisme polític ha de “posar la raó per damunt de la passió”. “Hem de posar el focus al nostre país, en els problemes de la gent que viu al nostre país”, en referència al debat central que hi ha ara a Espanya sobre Catalunya.

Per la seua banda, a la muntanyeta de la Patà, Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV) ha celebrat el seu tradicional acte per la independència que abans organitzava el PSAN. El president d’ERPV, Josep Barberà, ha defensat que “després de la declaració de la República catalana” la seua formació ha de continuar treballant pel futur dels valencians. Un centenar de persones han acudit a la trobada, que també ha transcorregut sense incidents.

Els dos aplecs han estat sota unes grans mesures de seguretat. Desenes de guàrdies civils han muntat controls a l’entrada del Puig i han envoltat els actes per evitar problemes amb membres de l’extrema dreta, que finalment no hi han acudit. Fins i tot l’helicòpter de l’institut armat ha sobrevolat el municipi per vigilar que tot transcorreguera amb normalitat.