Massanassa es declara poble promotor i compromès amb l’Educació Emocional pública

Aquest dijous al migdia al ple extraordinàri de l’Ajuntament de Massanassa, s'ha aprovat per unanimitat una moció que declara al municipi compromès i promotor de l’Educació Emocional pública.

Aquesta iniciativa, que no té precedents en Espanya i, per tant, és històrica en el camp d’aquesta disciplina, ha estat proposada per l’equip de govern i ha comptat amb el suport de totes les forces polítiques municipals.

En el manifest presentat avui al plenari, i que han llegit alguns xiquets de la localitat, s'ha exposat que l’educació emocional és una innovació pedagògica sorgida els últims anys i que té per objecte donar resposta a les necessitats socials que no queden suficientment ateses en altres àmbits. Les evidències empíriques mostren els grans beneficis personals i socials de l'educació emocional, fins el punt que s'ha arribat al convenciment de que aquesta constitueix un important predictor de l'èxit a la vida i el benestar general.

En la moció que ha seguit a la lectura del manifest s’ha acordat que Massanassa impulsarà iniciatives per a acostar l’educació emocional a tots els veïns del municipi amb l’objectiu de fomentar el benestar, posar en valor la necessitat d’aquest tipus d’educació com a estratègia eficaç per treballar problemàtiques socials i educatives, fomentar la formació en les competències emocionals dels actius socials del municipi i seguir potenciant i ampliant els programes per previndre diferents formes de violència i comportaments de risc entre xiquets i joves.

'Eines per a la vida' i 'Vincles'

Massanassa ofereix com a servei municipal i públic des de 2012 de manera continuada i sistematitzada els programes d'educació emocional ‘Eines per a la vida’ i ‘Vincles’, dirigits a xiquets d'entre 10 i 17 anys. Aquesta aposta situa a Massanassa en un lloc punter i privilegiat a nivell estatal però també mundial en aquest sentit.

Els continguts d'aquests programes, portats a terme per l'Associació Sura E2O, treballen específicament les cinc competències emocionals: consciència, regulació, autonomia, habilitats socials i estratègies de vida i benestar, i tenen com a base les teories de la psicologia positiva i les intel·ligències múltiples. ‘Eines per a la vida’ i ‘Vincles’ introdueixen metodologies d'èxit avalades per la comunitat científica internacional que asseguren els bons resultats en els xiquets.

Tot plegat permet el desenvolupament integral dels joves amb l'aprenentatge de recursos personals que redunden en pro d'una millor integració social, escolar i laboral i que contribueixen a previndre comportaments de risc i a generar benestar comú.