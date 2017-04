Més que ‘pablistes’ i ‘errejonistes’: les set candidatures per a dirigir Podem

El 15M és la data fixada per a la II Assemblea Ciutadana de Podem a la Comunitat Valenciana. Aqueixa setmana la formació morada tindrà un líder nou, una Executiva nova i renovarà els seus documents polítics i organitzatius.

A la Comunitat Valenciana el mapa polític va més enllà de la dicotomia errejonistes / pablistes que es va dibuixar per a Vistalegre 2. De moment, set corrents han anunciat la presentació dels seus documents, cosa que fa pensar que seran set les candidatures a la Secretaria General que actualment deté Antonio Montiel.

Montiel va anunciar fa unes setmanes que no optaria a la reelecció, i va deixar així sense enemic els seus sectors crítics. Els afins al secretari general no han revelat qui serà el candidat, però han presentat programa. Les diputades autonòmiques Fabiola Meco, Llum Quiñonero i la diputada nacional Àngela Ballester (en les llistes d’ Íñigo Errejón a Vistalegre 2) han impulsat ‘Més morat, mes Podem’, una candidatura amb un caràcter feminista ben marcat que defensa la tasca parlamentària que fins ara ha dut a terme Podem, tot i que considera que cal lluitar per un projecte més ambiciós.

L’objectiu, expliquen en el seu programa, és, el 2019, tenir més presència en els governs autonòmics i alcaldies. I adverteixen al Consell que “el temps de gràcia s’ha acabat i no serem còmplices d’un govern que no compleix els seus compromisos”. Els grups de Telegram han estat pràcticament una insígnia en aquesta organització, amb els seus pros i els seus contres. Per això, la Secretaria de Comunicació elaborarà un protocol aplicable als telegram de l’organització en què en cada telegram que es cree complisca uns requisits de funcionament i unes garanties de respecte de les persones, veracitat en la informació i d’observança dels drets fonamentals constitucionals. I, afig, podrà haver-hi una persona que actue com a moderadora.

La candidatura ‘ pablista ’ per antonomàsia és la de la senadora Pilar Lima. Lima va presentar el seu projecte ‘Obrint Podem’ dilluns passat en un acte acompanyada per Héctor Illueca , Rita Bosaho i altres dirigents nacionals. Encara que no va voler aportar més noms , el seu document està signat per Txema Guijarro, diputat per Alacant; Vicenta Jiménez, senadora, i els activistes Esther Sanz i Carles Fons, així com també pel cantant de Los Chikos del Maíz i Riot Propaganda, Ricardo Romero ‘El Nega’. La majoria van formar part de la llista de Pablo Iglesias per a Vistalegre 2.

La candidatura de Lima està bastant allunyada de les institucions valencianes i, segons va semblar en la presentació, una mica distanciada del seu funcionament. Entre les seues crítiques al Govern valencià van destacar que no havia avançat prou en la laïcitat de l’educació i en la derogació de la LOMQE , qüestions que no han estat rellevants en la tasca parlamentària de Podem, que s’ha centrat més en la pobresa energètica, els desnonaments, la renda garantida, més transparència i participació ciutadana en les institucions.

‘ Aprofundir el canvi’ és el nom del sector que s’ha anat articulant com a crític a Montiel des que aquest va destituir fulminantment Sandra Mínguez. Aquest equip heterogeni està format per diputats autonòmics com Antonio Estañ i César Jiménez, i també pel senador Ferran Martínez. Encara no han anunciat oficialment cap candidatura, però el senador va apuntar en una entrevista que el seu candidat ideal seria Estañ .

De moment, és la proposta que compta amb un nombre més gran de joves i la seua fórmula defensa reivindicar el talent de la joventut, de les noves maneres de veure la política. Els crítics plantegen una direcció coral de Podem, repartir les competències i fiscalitzar els òrgans directius. En altres paraules, més control de les bases cap a la direcció . Aquest sector ha reivindicat més autonomia de la formació respecte de la direcció nacional, un Podem més participatiu i una auditoria ciutadana del Govern del Botànic.

Represents de Podem a un debat a Dènia

‘ Reconéixer-nos ’ és la proposta que es defineix com a íntegrament feminista i amb perspectiva de gènere “de cap a cap”. Encapçalada per la diputada autonòmica Cristina Cabedo , proposa dotar de més autonomia i poder les bases; que siguen els cercles els que prenguen decisions com ara entrar o no en el Govern autonòmic i les confluències electorals. Reclamen més municipalisme , expansió de la unitat popular i una organització realment accessible per a les persones amb alguna discapacitat.

Proposen un càrrec de portaveu coral i incorporen a la Secretaria General la figura de dues coordinadores, per fer més senzilla la conciliació i repartir el poder. Així mateix, es proposen eradicar el masclisme des de l’interior de l’organització a través d’un protocol intern, una ‘facilitadora’ en les assemblees i un mediador per als conflictes abans d’acudir al Comité de Garanties. Aquesta candidatura la formen només 14 persones i defensa pactar amb altres llistes per a conformar un equip.

‘ Marea Valenciana’ és coneguda com la via d’Anticapitalistes a la Comunitat Valenciana, ja que el diputat autonòmic Daniel Geffner procedeix d’aquest corrent. El grup rebutja aquesta denominació, “si se’ns vol donar un nom, se’ns pot identificar com a gent de la militància de base que vol un Podem que torne als seus orígens d’horitzontalitat i participació”, expliquen en el seu web.

Aquest corrent es presenta molt crític amb el pacte de govern i plantegen fins i tot no renovar-lo per no ser “subalterns de PSPV i Compromís”. De moment, és l’única que qüestiona fermament el pacte. Entre les seues prioritats, destaquen l’auditoria popular del deute públic de la Generalitat “que possibilite la recuperació de la riquesa espoliada durant més de dues dècades” i la creació d’una renda bàsica que ajude a dur a terme un rescat ciutadà.

Així mateix, hi ha dues candidatures més els impulsors de les quals són, potser, menys coneguts. D’una banda, Profundización Democrática , impulsada per Salva Mestre, regidor a Silla molt crític amb la direcció actual del partit , el document de la qual –amb molta diferència– va ser el quart més votat per a Vistalegre 2; de l’altra, Fent Camí, impulsada des d’Alacant, que proposa ampliar el Consell Ciutadà i reforçar el treball comarcal.