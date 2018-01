Més problemes per a Camps: la jutgessa del cas Valmor rebutja el seu recurs i haurà de declarar com imputat

El Jutjat d'Instrucció número 2 de València ha rebutjat el recurs interposat per l'expresident de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, contra la seua citació perquè declare com investigat en la causa que se segueix per suposades irregularitats en l'organització del Gran Premi de Fórmula 1 que es va celebrar a València.

En el seu acte, notificat a les parts, la jutgessa recorda que tant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana com l'Audiència de València "han considerat l'existència d'indicis per a continuar amb la investigació" i assenyala que "una de les principals diligències de prova de la recerca penal és la declaració dels investigats, inevitable en aquest cas. Es tracta d'una diligència necessària i encara que perjudicial per a la part recurrent segons la seua opinió, no ho és per a la recerca de la causa".

La instructora rebutja la indefensió denunciada per Camps en els seus escrits, perquè està representat per un advocat i intervé activament en totes les diligències que es practiquen.

Referent a açò assenyala que "no cal parlar d'indefensió doncs en tot moment aqueixa part ha estat personada en forma en el procediment amb advocat i procurador, ha tingut coneixement de les actuacions, de les decisions i resolucions del Jutjat i ha pogut recórrer-les en el moment que ha considerat i és més, ha participat activament estant present en les diligències de prova i preguntant el que ha considerat així com fent al·legacions oportunes".

La declaració no pot ser pública

La jutgessa tampoc accedeix a la petició de l'expresident de la Generalitat, investigat per suposats delictes de malversació de cabals públics i prevaricació administrativa perquè la seua declaració en fase d'instrucció siga presenciada pels mitjans de comunicació.

A tal pretensió, no permesa per la Llei d'Enjudiciament Criminal, s'havien oposat el fiscal i l'advocat de l'expilot Jorge Martínez 'Aspar', també investigat en la causa junt amb l'exconsellera de Turisme, Cultura i Esport, Dolores Johnson.

La titular del Jutjat d'Instrucció 2 també rebutja el recurs de Camps contra la decisió de dividir la causa en peces separades perquè el recurs s'ha interposat fora de termini i, a més, la jurisprudència citada pel lletrat de l'expresident "no es considera aplicable al cas d'actuacions".

Dos peces separades

El cas Valmor està separat ja en dues peces. En la primera, en la qual estan imputats Camps, Johnson i 'Aspar', s'investiguen les negociacions prèvies per a portar a València el Gran Premi i la decisió de gestionar-ho a través de l'empresa privada Valmor.

En la peça 2 s'instruirà l'absorció de Valmor per Circuit del Motor i l'assumpció del deute de 34 milions d'euros per part de la Generalitat, una peça en la qual està en el punt de mira tot el Govern d'Alberto Fabra, per donar llum verda a l'adquisició de l'empresa.