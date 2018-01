Més de mil professors associats desafien la Universitat de València amb una vaga indefinida

Els professors associats han començat aquest dilluns la vaga indefinida per la millora de les seues condicions laborals en la Universitat de València (UV). La plataforma de personal docent investigador (PDI) exigeix a la institució l'equiparació salarial als professors titulars i els mateixos drets per a la mateixa càrrega de treball. Entre les reivindicacions, cobrar més que 5 euros l'hora, que es respecten els horaris de la seua altra professió i tenir accés a la promoció interna en la universitat per a poder participar en projectes de recerca com a titulars.

En la Universitat de València hi ha prop de 1.300 professors associats que imparteixen al voltant del 70% de les assignatures. Una càrrega que assumeix el 30% de la plantilla, que en molts casos és itinerant, ja que aquesta figura estava pensada per a accions i cursos concrets, amb contractes d'entre un i tres anys. Els que major càrrega de treball tenen treballen dotze hores a la setmana (sis de classe i sis de tutoria, unes tres assignatures) i cobren 450 euros. Segons denuncien, açò els impedeix a molts conciliar qualsevol altra activitat, ja que a més no es respecten els horaris de treball dels associats. La figura de l'associat es va potenciar en l'època del ministre José Ignacio Wert, quan les restriccions a la contractació van arribar a les universitats. Aquestes van optar per aquest tipus de contracte, que permet una vinculació temporal a les facultats a un cost molt baix, uns 5 euros per hora treballada.

Aquesta reivindicació va ser traslladada a la Comissió Europea pels docents i des de Brussel·les van reconèixer que les seues condicions laborals són "precàries". El Parlament europeu manté oberta la petició des de la comissió d'ocupació i, segons recorda Marina Albiol (eurodiputada d'Esquerra Unida), "la comissió va ser clara: els contractes dels professors associats no són per a cobrir necessitats estructurals i les universitats públiques estan precaritzant la docència i la recerca, quan haurien d'apostar pel treball digne".

Segons la plataforma, entre 13.000 i 15.000 alumnes estaran sense classe fins que es desconvoque la vaga, una vegada es complisquen les seues reivindicacions. El càlcul, explica el portaveu de l'associació, s'ha realitzat tenint en compte el nombre d'alumnes i de classes que imparteix cada professor, estimant que tenen entre 80 i 100 alumnes. Els professors han enviat correus electrònics al seu alumnat explicant els motius de la vaga i alguns han acudit a les classes ha fer-ho personalment. De moment, atès que és la primera jornada, no hi ha docents que hagen substituït als professors en vaga, encara que alguns assenyalen que hi haurà "serveis mínims" fins al 13 de febrer. Segons ha sabut aquest diari, els professors avaluaran personalment als alumnes d'acord al previst en la guia docent de cada assignatura, i, de perllongar-se la situació, els enviarà el material d'estudi i el resultat final de l'avaluació.

Els sindicats estudiantils com BEA i Acontracorrent han traslladat el respatler a la plantilla docent associada. Segons la plataforma, els alumnes s'han sumat a les reivindicacions del professorat i es mostren favorables a elles. Als catedràtics, reconeix el PDI, no els van molt bé les seues reivindicacions. En la Universitat també hi ha classes. "Tenen millores a força dels treballadors precaris", assenyala un professor.

Les parades arriben en plena campanya per a optar al rectorat de la UV. Les eleccions seran el pròxim 22 de febrer i competeixen tres candidats per dirigir la institució. El Consell de Govern de la Universitat es reunirà aquest dimarts per a emetre un informe sobre la vaga. Oficialment, encara no s'ha pronunciat sobre els aturs. Els associats no han trobat un compromís de l'actual equip de govern ni de la candidata del corrent del rector, Mavi Mestre, però, asseguren, en els altres candidats han trobat simpaties. El candidat Vicent Martínez ha acudit a algunes assemblees i ha programat una reunió amb la plataforma dijous vinent, mentre que María Antonia García-Benau els ha traslladat que "farà el que estiga en la seua mà", encara que la plataforma vol compromisos per escrit.