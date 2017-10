El Ministeri de Medi Ambient premia València per millorar de manera "contundent" el transport urbà en autobús

Per segon any consecutiu el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient ha atorgat a la ciutat de València un dels tres Premis Setmana Espanyola de la Mobilitat Sostenible per a municipis de més de 50.000 habitants “per la seua aposta per la millora de la sostenibilitat ambiental de la mobilitat en el centre de la ciutat i per la millora contundent del sistema de transport urbà per autobús”.

El Ministeri ha reconegut de forma conjunta els tres projectes presentats per la Regidoria de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament de València a estos guardons, que l’any passat ja varen premiar les polítiques de la Regidoria amb el guardó de plata i enguany ho torna a fer amb el de bronze. En sengles casos, l’Ajuntament rep un diploma i un segell distintiu que pot utilitzar per donar a conéixer el reconeixement de l’administració central.

Representants de la Regidoria han arreplegat el premi a Madrid, donat que el regidor, Giuseppe Grezzi, es troba a Irlanda, en un congrés on ha sigut convidat per explicar com s’està desenvolupant a la nostra ciutat el canvi de model de mobilitat urbana cap a la sostenibilitat i amb les persones en el focus principal del nou model. Grezzi, però, ha volgut destacar “la importància dels reconeixements al treball rigorós i constant del govern de Joan Ribó per millorar la mobilitat a la nostra ciutat, donant la prioritat, en este ordre, a vianants, bicicletes, transport públic i els vehicles privats”.

Grezzi ha destacat també la contundència amb què el Ministeri reconeix les millores a la nostra ciutat. “Resulta cridaner que a València alguns regidors de l’oposició s’entesten a portar la contrària al desenvolupament sostenible de la nostra ciutat i la seua mobilitat, fins i tot en contra del criteri del Ministeri de Medi Ambient”.

Un dels tres projectes presentats a estos premis per la Regidoria és el de l’Anell Ciclista per la Ronda Interior de la ciutat, un carril bici inaugurat fa poc més de mig any, amb cinc quilòmetres de longitud, que articula una alternativa de transport sostenible en ple centre de la ciutat, amb un ús de més de 6.000 ciclistes al dia.

Un altre projecte presentat per la Regidoria de Mobilitat Sostenible és el de les rutes escolars en Patraix, els Orriols i el Grau per millorar la mobilitat escolar, augmentar l’autonomia dels xiquets i les xiquetes i millorar l’espai urbà.

Per altre costat, també es va presentar el projecte de millora de la xarxa d’autobusos de l’EMT per pacificar el trànsit i evitar l’ús del vehicle privat. En este projecte es destacaven les noves parades d’autobusos, més accessibles, la protecció dels carrils bus per agilitzar el transport públic i el reforç de les línies nocturnes, on s’ha duplicat el servici de fins a sis línies des del darrer mes de maig.