El Ministeri rectifica i autoritza un jutge de reforç per a la investigació del 'cas Taula'

Francisco Sanchís Osuna, titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció n.3 de Paterna, tindrà un servei de reforç durant sis mesos per al Jutjat d'Instrucció n.18 de València. Aquest jutjat investiga el 'cas Taula' de suposada corrupció i finançament il·legal del PP, i que implica a l'ex president de la Diputació de València, Alfonso Rus, així com a la pràctica totalitat dels regidors del PP de la capital.

La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprovat el nomenament del jutge de reforç atenent així la petició elevada per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). No obstant açò aquesta acceptació es produeix després d'una rectificació del Ministeri de Justícia, ja que, després de la petició realitzada el 26 d'abril que demanava aquest reforç per al Jutjat d'Instrucció n.18 i també per al n.15, la resposta del Ministeri es va obtenir l'1 de juny responent que “no s'autoritzaria amb caràcter previ la mesura de reforç per motius pressupostaris”.

La Comissió Permanent del CGPJ va prendre coneixement de la resposta del Ministeri i va donar trasllat de la resposta tant al Servei d'Inspecció com al TSJCV. Posteriorment el 14 de juny la Sala de Govern del TSJ va abordar de nou l'assumpte i va acordar demanar al CGPJ que reiterara al Ministeri de Justícia la "necessitat urgent d'autorització econòmica" de les comissions de servei sol·licitades "prenent en consideració les causes d'especial complexitat i corrupció" que tramiten els jutjats per als quals se sol·liciten els reforços.

Rebuda la proposta en el CGPJ, la Secció d'Oficina Judicial va sol·licitar informe referent al Servei d'Inspecció, que va informar favorablement les mesures de reforç proposades i es va sol·licitar la pertinent autorització del Ministeri de Justícia.

El TSJ, a més, va elevar al CGPJ sengles informes amb el detall de la càrrega de treball de tots dos jutjats i el volum dels procediments que justifiquen la petició de la mesura.

El Ministeri de Justícia va donar llavors el vistiplau al reforç d'Instrucció 18. La sol·licitud del TSJCV perquè el Jutjat d'Instrucció 15 de València explique també amb un jutge de suport al titular en comissió de servei sense relleu de funcions per un període inicial de sis mesos, prorrogable, està encara en tràmit.