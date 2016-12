El 'Model Alzira' costa 61 euros més per habitant que la sanitat pública valenciana

Segons una denúncia del Sindicat Mèdic d’Assistència Pública (Simap), el model de gestió privada de la sanitat valenciana, el conegut com a ‘model Alzira’, va suposar un sobrecost de 64,5 milions d’euros a les arques públiques el 2015, ja que el cost sanitari per habitant en les concessions sanitàries és 61 euros més car que en la pública, 1.102 euros segons la Memòria de Gestió 2015 publicada per la Conselleria.

Amb aquests recursos, una quantitat que –apunten– pot ser encara “molt superior”, ja que no s’hi ha comptabilitzat la facturació intercentres, es podria haver contractat 1.290 metges a temps complet o haver construït un hospital comarcal de 300 llits cada any.

Aquestes són les conclusions de l’estudi detallat de Simap sobre l’impacte que ha suposat per al contribuent el funcionament dels hospitals públics amb concessió administrativa, model de gestió privada de la sanitat pública que es va implantar de manera progressiva en cinc dels 24 departaments de salut.

En concret, un habitant de la Ribera va tenir un sobrecost de 170 euros, un de Dénia 67 euros, el de Manises 54 euros i el de Torrevella 22 euros. L’excepció estaria en el departament del Vinalopó, que va resultar 9 euros menys que el cost mitjà per habitant de la Comunitat Valenciana.

En aquest model de concessió fixa, la Conselleria paga a la gestora privada un cànon anual per habitant del departament per l’atenció sanitària, la capita; “però van a càrrec de l’Administració despeses de control difícil com són la farmàcia ambulatòria, les pròtesis i les endopròtesis, l’oxigenoteràpia, el transport sanitari, la salut pública”, adverteixen des del sindicat de metges.

A més, matisen que en l’anàlisi no s’ha tingut en compte el capítol de facturació intercentres per acte mèdic, “anotacions comptables conseqüència de la prestació d’assistència a pacients d’altres departaments en l’àrea de la concessió, i que es facturen a la Conselleria directament sense que s’incloguen en la capita”.

Cost “molt superior al calculat”

Sobre això, adverteix que, atesa “la política de les concessionàries de publicitar els seus serveis i prioritzar l’atenció dels pacients de fora de les seues àrees corresponents” i pel fet que moltes concessions estiguen situades en llocs turístics “el resultat en el cost per a les arques públiques que suposa el model de concessió administrativa siga molt superior al que calcula”. Així mateix, es constata que el model de gestió pública directa de la sanitat és “més rendible” a les arques públiques valencianes que la gestió privada del ‘model Alzira’ malgrat “el ‘dogma de fe’ que afirmava, fins ara, que s’estalviava un 25-30% respecte de la gestió pública tradicional”, segons es desprén de l’anàlisi de la Memòria de Gestió 2015 i de dades de la Conselleria sobre despeses corresponents a farmàcia extrahospitalària, pròtesis i endopròtesis, oxigenoteràpia ambulatòria i transport sanitari.

Així, cinc dels vint-i-quatre departaments de salut van tenir un cost l’any 2015 de 1.051 milions d’euros detret d’un pressupost de 5.500 milions d’euros destinats a la totalitat de la sanitat valenciana aquell any.

Segons el parer de Simap, la sanitat ha de ser “recuperada” perquè el ‘model Alzira’ és “més car de mantenir, no garanteix la inversió del ‘benefici empresarial’” i és “un model fracassat que es va instaurar per decisió exclusivament política i així mateix s’ha mantingut per connivència política sense el control adequat”.

Rescissió de les concessions

Per això, ha demanat als partits polítics del Botànic (PSPV i Compromís, juntament amb Podem) que “rescindisquen els contractes amb les concessions en defensa de l’interés general de la població, sense esperar-ne la finalització”, ja que amb quasi dos anys de govern “ja tenen prou coneixement de la situació de les concessions”.

En aquest sentit, apunten que s’han rebut “multitud de denúncies” per incompliments dels plecs de condicions. A més, assenyala que, si es confirmen les actuacions per les quals s’ha personat el Consell en un procés penal contra Ribera Salud, accionista principal de la majoria de les concessions, significaria que el ‘model Alzira’ ha donat lloc “a un frau a l’Administració de dimensions encara desconegudes” en el presumpte cobrament de comissions il·legals de productes sanitaris investigat per la Udef i en procés de diligències prèvies obert en el Jutjat d’Instrucció número 4 de València.