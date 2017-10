La Generalitat Valenciana atorga la seua Alta Distinció a Joan Manuel Serrat, atacat per l'independentisme català

El cantautor català Joan Manuel Serrat, la mecenes Hortensia Herrero i la filòsofa Adela Cortina reben les Altes Distincions de la Generalitat valenciana, que l'Executiu autonòmic concedeix en el marc de la celebració del 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana.



El reconeixement a Joan Manuel Serrat es produeix amb prou faenes uns dues setmanes després que el cantautor criticara la convocatòria del referèndum del Govern de Carles Puigdemont: "No és transparent". Aquest posicionament li va valdre nombroses crítiques per part de determinats sectors de l'independentisme català, que el van qualificar de "traïdor" i fins i tot de "feixista".

No obstant, Mónica Oltra ha volgut aclarir que, en el cas de Serrat, la seua contribució a rescatar de l'oblit i difondre l'obra d'alguns poetes valencians, com Miguel Hernández, és el que li ha valgut el reconeixement del Govern valencià, 2pel coneixement que ha promogut a través de les seues cançons, posant música als poemes de Miguel Hernández, ací a la Comunitat i en la resta Espanya i del món".



La vicepresidenta també ha apuntat que la Generalitat Valenciana vol reconèixer "la seua defensa de valors, lluita democràtica, defensa de les llibertats durant el franquisme". "I ja seria trist que algú li atorgara un premi a Serrat pel que ha passat en les últimes setmanes, perquè la seua obra i ètica ja justifiquen la distinció sense el que ha passat les últimes tres setmanes", ha asseverat.

Hortensia Herrero i Adela Cortina

Respecte a la resta de guardonats, Mónica Oltra ha subratllat d'Hortensia Herrero la seua labor de rehabilitació a través de la Fundació que porta el seu nom, una entitat sense ànim de lucre que des del 2011 es dedica a la recuperació dels béns artístics i culturals de la ciutat de València.

Des d'aqueixa data, la fundació que presideix l'esposa de l'empresari Juan Roig ha dut a terme projectes com la restauració dels frescs de l'Església de Sant Nicolás --la coneguda com a Capella Sixtina Valenciana-- o el Col·legi de l'Art Major de la Seda.



Per la seua banda, Adela Cortina és catedràtica d'Ètica i Filosofia Política per la Universitat de València i membre de la Real Acadèmia de Ciències Morals i Polítiques, sent la primera dona que va ingressar en aquesta institució des de la seua fundació el 1857.

Doctora honoris causa per diverses institucions acadèmiques, es tracta d'una de les intel·lectuals més reconegudes i un baluard de l'aplicació de l'ètica filosòfica en diversos àmbits de la vida social, com la política, la justícia global o l'educació, entre uns altres.

Homes que eviten agressions masclistes

A més, s'ha concedit la Distinció de la Generalitat al Fons Valencià per la Solidaritat; la Plataforma d'Afectats per Hepatitis C-PLAFHC; Ricardo Borrull, per la seua lluita per la integració i plena escolarització dels xiquets gitanos; i un Premi Col·lectiu als homes que han evitat agressions masclistes.

Quant als guardons al Mèrit Cultural, han recaigut en el pintor Monjalés; la periodista, escriptora i activista cultural Didín Puig; el dibuixant Enric Arenós 'Quique'; l'Institut Confucio de la Universitat de València i el pintor, gravador i dibuixant Pepe Azorín. El del Mèrit Científic, se'l porta la biòloga alacantina María Blasco.

També es reconeix la labor de la Casa Regional Valenciana de París, com a ambaixadora de la Comunitat Valenciana; i, en l'àmbit de Mèrit Empresarial i Social, es reconeix Silvino Navarro (primer president i cofundador d'AVE); l'enginyera de Telecomunicacions Nuria Oliver, i el president de Cierval José Vicente González.



Els guardons per accions a favor de la igualtat i la societat inclusiva s'atorguen a l'activista pels serveis socials Empar Moreno Vañó; i la Coordinadora Valenciana d¡ONGD.



En el camp de l'Esport, els triats són el jugador de pilota valenciana Antoni Reig Ventura 'Rovellet'; la futbolista Ruth García García; l'atleta, entrenador, jutge i directiu d'halterofília Emilio Estarlik Lozano; i la metgessa i atleta especialista en llarga distància Marta Esteban. Finalment, el Premi Lluís Vives ha anat a parar a l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO).