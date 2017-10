Moragues porta a l'Advocacia de l'Estat uns tuits de Grezzi sobre l'actuació policial del 9 d'Octubre

El delegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha posat en coneixement de l'Advocacia de l'Estat tres tuits del regidor de Compromís Giuseppe Grezzi sobre l'actuació policial després de les agressions de l'extrema dreta el 9 d'Octubre per si foren constitutius de delicte. En els comentaris en la xarxa social, l'edil de Mobilitat de l'Ajuntament de València va considerar de "pocs i molt tímids" els passos que havia donat la delegació en la seua recerca sobre la violència desplegada per l'extrema dreta per a després escriure: "#MoraguesCómplice dels terroristes nazis que aterroritzaren la gent".

Pocos y muy tímidos #MoraguesCómplice de los terroristas nazis que aterrorizaron a la gente el #9octubre https://t.co/aZJQrbCuKh — Giuseppe Grezzi (@giuseppegrezzi) 14 de octubre de 2017

En un altre comentari, Grezzi critica al delegat del Govern i relata: "Se sap els qui són -en referència als agressors d'extrema dreta- i on estan. Si encara no han sigut arrestats és perquè el PP i @ferrermoragues no li dóna la gana. #Moraguescómplice". En un tercer tuit el regidor de Compromís afirma que "el delegat del Govern és còmplice de la violència feixista que ha atemorit els carrers de València".

Se saben quiénes son y dónde estan. Si todavía no han sido arrestados es porque el PP y @ferrer_moragues no le da la gana. #MoraguesCómplice https://t.co/w6L5qwYjDq — Giuseppe Grezzi (@giuseppegrezzi) 14 de octubre de 2017

El delegat del Govern ha sol·licitat una reunió amb la vicepresidenta del Consell i capdavanter de Compromís, Mónica Oltra per a abordar aquests comentaris. Oltra va demanar divendres passat responsabilitat als polítics i càrrecs públics.