El PP de Barberá va triturar, després de perdre les eleccions en 2015, documents de la fundació que va pagar a Nóos

Els moviments que es van realitzar dins de la Fundació Turisme València poc abans i després de les eleccions aviven les sospites sobre el finançament irregular de la candidatura del PP, que encapçalava Rita Barberá, a la ciutat de València en 2015. Les recerques de l'operació Taula que afecten aquesta fundació han tret a la llum la destrucció de documents que s'hauria realitzat durant els últims espertenecs de l'era de govern del PP a València i quan ja havia perdut el poder.

La Fundació Turisme València va lliurar el 18 de gener un informe sol·licitat pel jutge que instrueix la causa en el qual es demanava documentació que podria acreditar el desviament de diners públics a la caixa 'b' del PP vinculat a suposats treballs que hauria d'haver fet l'empresa Laterne. No obstant açò l'informe ha mostrat que no hi ha informació sobre aquest tema, però destaca especialment la documentació sorgida sobre destrucció de documents.

S'han facilitat, així, albarans de compres de màquines trituradores de documents (dos Rexel Acte+500X) per un valor de 2.057 euros, compra realitzada un mes i mitjà abans d'eleccions, el 7 d'abril de 2015. I d'altra banda la contractació de l'empresa Destrupack per a la destrucció de "24 caixes de documentació", amb un pes de 263 kg, que va generar una factura més discreta, 60,75 euros, treball que es va realitzar a la fi de juliol, quan començava a assentar-se el nou poder en l'Ajuntament.

La principal interrogada per a redactar aquest informe sobre les factures de Laterne va ser l'exsubdirecotra d'Administració, Loles Edo, que va assegurar no haver tingut temps de cercar els arxius digitals i desconeixia on podia estar tota la informació física sobre l'empresa, a més d'afegir que no era la seua competència saber l'objecte dels contractes.

Preguntada sobre la destrucció d'arxius sobre Laterne va assegurar que no ho recordava, i qüestionada més concretament sobre les màquines trituradores i la contractació de Destrupack afirmava no conèixer el contingut d'aquesta documentació -malgrat reconèixer que va ser ella mateixa qui va donar l'ordre i és qui signa la factura de compra de la maquinària- però que probablement fóra material promocional turístic obsolet.

La Fundació Turisme València ha estat sota la lupa de la justícia ja que en el seu moment va ser assenyalada com a pagadora de Nóos i per la qual va ser acusat i absolt l'exregidor Alfonso Grau, que va ser el seu president amb Rita Barberá d'alcaldessa.

No obstant açò no és l'única fundació sota sospita d'haver-hi destruit material comprometedor, ja que dirigents del govern del Botànic que s'han fet càrrec de la gestió de diverses d'aquestes entitats ja han denunciat la falta de documentació en els arxius administratius.