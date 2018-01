La cúpula del PP de Camps acorralada: apuntaran a l’expresident per salvar la seua imatge pública

La defensa de la cúpula del PP de Francisco Camps que declararà dimecres en l’Audiència Nacional en la cinquena sessió del judici de la branca valenciana del cas Gürtel intentarà minimitzar la seua participació en el presumpte finançament dels populars en les campanyes electorals del 2007 i el 2008. Una part dels arguments de defensa aniran encaminats a demostrar que en els processos pels quals se’ls jutja no tenien poder de decisió o capacitat d’influència real.

El pacte dels empresaris amb la fiscal i la confirmació dels capitostos de la trama del fet que el tràfic de diners B, en efecte, es va produir deixa en una situació molt difícil les defenses de Ricardo Costa –exsecretari general del PPCV–, Vicente Rambla –coordinador de campanya i exvicepresident–, David Serra –exvicesecretari del PPCV–, Yolanda García –extresorera del PPCV– i Cristina Ibáñez –exgerent del PPCV–. Fonts jurídiques asseguren que les confessions els han obligat a canviar l’estratègia de defensa –de negar-ho tot en la instrucció es va passar a demanar la prescripció dels delictes en les qüestions prèvies de la vista oral– i que en aquests moments s’estudia el reconeixement d’alguns fets apuntant cap amunt en la cadena de comandament.

Les mateixes fonts argumenten que dirigir la responsabilitat de l’entramat per a finançar de manera irregular el PP contra Francisco Camps no suposarà problemes penals per a l’expresident –els delictes de falsedat i finançament il·legal estarien prescrits per a l’expresident– i segurament tampoc millores per als acusats amb vista a la fiscal. Potser sí pel que fa al jutge, que és l’important i el que ha de fixar la sentència. El que sí que servirà per a l’antiga cúpula del PP valencià és per a millorar la seua imatge pública, perquè tothom en sectors socials conservadors els assenyala com a capitostos d’una xarxa corrupta organitzada, apunten. La vida continuarà després de la sentència i del compliment de les penes i volen anar amb el cap alt per la ciutat.

Fonts de l’entorn d’alguns dels acusats asseguren que el pacte de la fiscal amb els empresaris i Francisco Correa ha estat “un mercadeig” i hauria provocat fins i tot que els acusaren “de la mort de Manolete”. Encara així, insisteixen a mantenir la seua integritat. “Cal explicar a la gent que en aquesta causa no ens jutgen per emportar-nos diners. Això és una altra cosa”, apunten les mateixes fonts.

Qui eixirà il·lés de segur de les possibles declaracions en contra de la cúpula de Camps és el PP de Génova. Al contrari que ha passat amb Álvaro Pérez El Bigotes, a la presó, tant Ricardo Costa com David Serra seran molt prudents en les seues acusacions, ja que mantenen despatxos d’advocat oberts i no es poden immolar atacant directament Mariano Rajoy o el partit. Una altra cosa és dirigir la seua defensa contra Francisco Camps, que ja està amortitzat i sense cap poder d’influència en sectors polítics i econòmics valencians. Molt menys en la resta d’Espanya.

Tampoc sembla, assumeixen fonts jurídiques, que les acusacions de la cúpula de Camps puguen anar contra l’exdirector general de la policia amb José María Aznar i expresident de les Corts, Juan Cotino, a qui El Bigotes va assenyalar com el recaptador. Cotino sí que podria tenir problemes penals en el cas que en el judici d’aquesta peça de Gürtel fóra assenyalat, ja que està imputat en la peça separada de la visita del papa que està en instrucció i es convertirà en el nou viacrucis mediàtic del PP valencià. Camps no, mai no ha estat investigat en aquest macroprocés i va eixir absolt per un jurat en la causa dels vestits.

“La festa”, a què van fer referència Ricardo Costa i l’exvicesecretari del PP Esteban González Pons quan va saltar l’escàndol el 2009, continua aquest dimecres en l’Audiència Nacional. Aquesta vegada en la seua seu del carrer de Génova.