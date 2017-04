El PP tarda només 15 dies a abandonar el pacte valencià per unes inversions justes i Ciutadans titubeja

El parlament valencià, fart de la discriminació pressupostària, ha convocat una reunió amb els diputats i senadors elegits en representació del poble valencià per a traslladar els acords signats prèviament per aquesta Cambra pel que fa a les inversions territorials. El projecte dels pressupostos generals de l’Estat ( PGE ) del 2017 retalla en un 33% (5.000 milions d’euros) les aportacions a la Comunitat Valenciana, que es queden en 590 milions d’euros, a penes un 6,9% del total.

La convocatòria d’aquest dimarts, impulsada per Enric Morera des de la Presidència de les Corts, pot abordar-se des de diverses perspectives. Un acord entre la Cambra autonòmica amb els representants del Congrés i el Senat és una bona manera de – diguem-ne – fer visible ‘el problema valencià’, de ‘muntar el canyaret a Madrid’ i de mostrar unitat i rebuig de les inversions territorials inferiors al pes poblacional. D’una altra, suposa demostrar qui està implicat realment en la reivindicació i disposat a rebutjar en el Congrés els pressupostos i defensar en les esmenes més dotació econòmica per a la Comunitat Valenciana.

Tots els grups parlamentaris han signat fins tres vegades aquesta reivindicació. En l’última, la ‘Declaració institucional davant de la marginació dels valencians en els PGE 2017’, subscrita el 5 d’abril, ja s’acordava convocar aquesta trobada , per la qual cosa es presumia que en aquest acte el compromís seria, una altra vegada, col·lectiu. Però no. En gairebé 15 dies, el PP valencià ha passat de sumar-se al “ rebuig absolut” que van manifestar les Corts a considerar-lo “partidista” i ignorar l’acord subscrit. El canvi de postura arriba després de l’estirada d’orelles de Gènova a la presidenta autonòmica, Isabel Bonig , pel desenvolupament del gens discret comité provincial del partit davant de la disputa de la Presidència de la província de València per dos candidats.

Isabel Bonig , també portaveu en les Corts, va anunciar dijous que no acudiria a l’acte perquè el considerava “partidista”, posició que no comparteixen la resta dels portaveus. És cert que l’acord posa en un compromís tant el PP com Ciutadans , ja que els primers, si compleixen l’acord, haurien d’oposar-se als pressupostos que proposa el seu president, i els segons, oposar-se a la direcció nacional, amb qui les relacions no són precisament cordials, i no respectar l’acord que va subscriure Albert Rivera amb Mariano Rajoy.

A la portaveu popular li han plogut des de llavors nombroses crítiques, algunes de més dures que altres . Des de PSPV, Compromís i Podem, amb una posició més còmoda, ja que els seus grups respectius rebutjaran els PGE , han acusat la líder popular de traïció, deslleialtat i absència d’autoritat en el PP valencià. Fins i tot la portaveu del Consell, Mónica Oltra, li ha retret que “signara una cosa per quedar bé” i que després “per un avís de Madrid, se’n faça arrere”.

Encara que l’acte, segons va anunciar Morera, se celebrarà sí o sí i “hi estiga qui hi estiga”, la imatge d’unitat quedarà fracturada si el principal partit de l’oposició en les Corts i que elabora els pressupostos no acudeix a la cita .