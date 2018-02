Els casos de corrupció del PP donen faena a la meitat dels jutjats d’instrucció de València

Els casos de corrupció del PP valencià tenen ocupats 11 dels 21 jutjats d’Instrucció de la ciutat de València, la meitat de tots els que investiguen els delictes de rellevància penal en el partit judicial de la capital.

L’esclat dels dos últims escàndols, que impliquen el Govern de Francisco Camps sobre els costos en la Fórmula 1 i afecten el lloguer de 7.000 urinaris amb diners públics per a la visita del papa, s’ha produït en els jutjats número 17 i número 5.

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha hagut d’enviar tres jutges de reforç als jutjats d’Instrucció de València número 18 –que investiga el cas Taula–, el número 15 –que indaga en un frau en el Palau de les Arts i en el contracte públic de les ressonàncies– i el número 21, la jutgessa del qual justament aquest dijous ha acabat la instrucció i ha obert judici oral contra l’exconseller Rafael Blasco i 23 persones més pel saqueig dels fons públics d’ajuda a la cooperació valenciana.

El CGPJ també ha creat una unitat de suport específica per als jutjats que investiguen la corrupció que ajuda en les seues instruccions. Per exemple, va haver d’actuar en el cas IVAM davant del retard a l’hora de nomenar un pèrit per a la causa sobre el frau en la gestió del museu d’art modern valencià, segons van explicar fonts judicials. Aquesta oficina intenta agilitzar els tràmits en peticions a altres institucions implicades també en la investigació.

Els jutjats del partit judicial de València són els més saturats per les causes relacionades i amb imputats del PP perquè les institucions es localitzen a la capital. Però a hores d’ara se segueixen processos i investigacions contra el PP valencià en l’Audiència Nacional, l’Audiència de València, l’Audiència d’Alacant i jutjats d’Instrucció d’Alacant, Oriola, Paterna, Sagunt, Xàtiva, Llíria, Elx o Castelló. A més, no sols es duen a terme investigacions sobre el PP de Camps, sinó sobre membres dels governs del PP d’Eduardo Zaplana (cas Brugal) i Alberto Fabra (Fórmula 1 i cas Serafín Castellano).

Així, el Jutjat d’Instrucció número 2 de València investiga un presumpte cas de suborn del vicealcalde de València –mà dreta de Rita Barberá–, el cas IVAM i el cas de les negociacions per a l’arribada de la Fórmula 1 a València, en què està imputat l’expresident de la Generalitat Francisco Camps.

El titular del Jutjat d’Instrucció número 3 tracta d’esbrinar si en els anys de gestió popular la Conselleria d’Educació va pagar alliberats de la patronal dels col·legis concertats. Els acusats haurien cobrat de l’erari públic, però haurien treballat en realitat en l’organització de les escoles concertades.

El Jutjat d’Instrucció número 4 de València instrueix la causa contra l’Institut Valencià de Conservació i Restauració per, presumptament, haver restaurat llibres de particulars amb diners públics. En el número 6, el jutge instructor investiga els contractes de la Conselleria de Sanitat amb el lloctinent de Rafael Blasco entre els anys 2004 i 2007.

En el Jutjat d’Instrucció número 6 de València s’investiga una trama organitzada en l’Hospital General de València que hauria desviat presumptament fons de contractes públics. Hi estan imputats l’exgerent Sergio Blasco, uns quants membres de la seua família i empresaris del sector sanitari.

Finalment, en el Jutjat d’Instrucció número 19 de València s’investiga l’exdelegat del Govern de Mariano Rajoy Serafín Castellano per, presumptament, haver falsejat contractes amb l’empresa de construcció d’un amic les dones dels quals comparteixen patrimoni. El número 20 d’Instrucció fa perquisicions sobre l’empresa Trasgos, que va organitzar la campanya electoral de Rita Barberá en les eleccions municipals del 2011.