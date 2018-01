Pablo Crespo ratifica el finançament il·legal del PP valencià i assenyala també Ricardo Costa

Aquest divendres s'ha reprès el judici de la Gürtel valenciana, pel finançament il·legal del PP de Francisco Camps, amb gran expectació davant les noves "revelacions" que puguen realitzar Pablo Crespo o Álvaro Pérez 'El Bigotes', els advocats dels quals van sol·licitar una suspensió de la vista per a replantejar les seues estratègies de defensa arran de les confessions de Francisco Correa i els nou empresaris acusats.

Crespo ha reconegut que el Partit Popular valencià els va pagar en diner negre per a la caixa 'b' de Francisco Correa, així com també ha confirmat que Orange Market va facturar als empresaris els actes de campanya del PP de Camps. Després d'evitar inicialment fer-ho, al final ha acabat assenyalant Ricardo Costa com el dirigent que li va indicar que els actes del PP els pagarien els empresaris (com Correa va apuntar directament en la seua declaració).

"En una reunió amb Costa i Álvaro Pérez, Costa ens va dir que no tenien diners per a pagar-nos i que l'única solució era que cobràrem dels empresaris", ha declarat Crespo, que ha puntualitzat que el treball de 'El Bigotes' era el de "captar negoci".

"Vam anar a cobrar-li a Alberto Fabra"

"A mi la solució de cobrar als empresaris no m'agradava, però al final acceptàrem perquè si no entraríem en concurs de creditors", ha reconegut l'exdirigent del PP gallec, que ha posat com a exemple un acte del PP de Castelló: “Vam anar a cobrar-li a Alberto Fabra que era el líder del PP local i ens va dir que això ho pagava el PP regional. Al final aqueixa factura la va pagar l'empresa Piaf, que era de Castelló”.