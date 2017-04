Pilar Lima, candidata 'pablista' per a dirigir Podem

La carrera cap al Vistalegre valencià comença a formalitzar els seus participants. La senadora valenciana Pilar Lima ha presentat aquest dilluns de forma oficial la seua candidatura a la direcció de Podem i els seus documents programàtics per a la II Assemblea Ciutadana.

Lima s'ha envoltat d'un equip de representants valencians en el Congrés i el Senat i coneguts activistes per a elaborar els projectes polítics, organitzatius i feministes com el diputat Txema Guijarro, l'inspector de treball Héctor Illueca, la diputada Rita Bosaho, la treballadora social Esther Sanz, la senadora Vicenta Jiménez, l'activista Carles Fons i el cantant Ricardo Romero 'El Nega', de Los Chikos del Maíz. Encara que no s'han presentat els equips -primer cal transaccionar els documents-, aquests representants presten el seu suport a la candidatura de la senadora.

Lima, Bosaho, Sanz i Guijarro formen part de la nova direcció de Podemos, ambdues en la candidatura de Pablo Iglesias per a Vistalegre II, i Nega és amic i col·laborador del capdavanter de la formació, per la qual cosa aquesta es considera la candidatura 'pablista' per a la direcció valenciana. Si bé l'equip de la senadora, que procedeix dels cercles valencians, té experiència dins de la formació i en el Congrés i el Senat, de moment no compta amb cap representant que participe en les institucions valencianes; la seua activitat en el partit s'ha centrat en l'àmbit nacional i no en l'autonòmic.

En la presentació dels documents, Lima ha posat l'accent que "no és una candidatura unipersonal, és un equip", encara que encara no s'han detallat els participants. L'estratègia de 'Obrint Podem', com es denomina aquest corrent, pasa per un Podem més autònom i crític amb el Govern del Botànic. "Serem molt vigilants amb el Govern del Botànic en contingut i terminis", ha assenyalat Illueca.

En què es traduiria una labor més vigilant? "Ens preocupa avançar en el laïcisme de l'escola, en una participació més democràtica, en fer real el dret a l'educació", ha apuntat Illueca, així com la derogació de la Lomce i una educació inclusiva, ha afegit Lima.

Obrint Podem sintonitza amb els postulats d'Iglesias sobre l'organització. Segons han explicat els representants, cerquen una formació en constant sintonia amb els moviments socials per a "articular un poder social al servei de les classes populars del país". "Les institucions per si soles no permeten crear corrents de canvi, posen barreres. Hem de construir sinergies", ha explicat Lima. Respecte a l'organització, advoquen per una proposta coral i repartiment de responsabilitats. "Hi ha talent dins i fora de l'organització", han apuntat.

Respecte a si seria convenient compatibilitzar el càrrec en el Senat, la representant ha considerat que encara és prompte per a fer aquests plantejaments, però ha apuntat que "el Senat és una Cambra de representació territorial i per a dur a terme reformes" en els territoris autonòmics, per la qual cosa a priori no hi ha conflicte.