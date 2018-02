Podem demana que el director dels hospitals privatitzats declare imputat per "mossegades" de la filial de Ribera Salud

El grup Podem de les Corts sol·licitarà al jutge que investiga B2B, central de compres de Ribera Salud, pel presumpte cobrament de mossegades arran d’una denúncia de la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals (Udef) de la Policia Nacional, que cite a declarar Alberto de Rosa i Pablo Gallart com a administradors de la mercantil.

Així ho ha confirmat a eldiario.es el diputat de la formació morada, Daniel Geffner, que ha explicat que han donat instruccions als seus advocats perquè sol·liciten aquestes compareixences com a acusació popular en la causa, a la qual també es va presentar la Generalitat i Comissions Obreres.

La policia, segons el seu informe, creu que la cúpula de Ribera Salud, l’empresa que gestiona la majoria dels hospitals valencians privatitzats (Alzira, Torrevella i Elx), ha pogut cometre els delictes de prevaricació i malversació de cabals públics pel fet d’haver cobrat comissions de manera irregular, i a esquena de la Generalitat, a uns quants dels seus proveïdors.

El fiscal ja va sol·licitar al seu moment que es prenguera declaració tant a De Rosa com a Gallart com a imputats.

Els informes que maneja la investigació apunten que el 2015 podrien haver-se cobrat comissions de fins el 23% en marcapassos, que haurien reportat més de 96.000 euros d’un sol proveïdor, i fins al 30% en pròtesis de genoll i maluc, que haurien suposat comissions de 44.000, 50.000 i, fins i tot, 70.000 euros, segons els proveïdors.

Per la seua banda, Ribera Salud va emetre al seu moment un comunicat en què nega la informació publicada i explica que B2B Salud, creada el 2009, no solament és la central de compres del grup Ribera Salud, sinó també de serveis compartits, logística i consultoria.

Assenyala que el benefici declarat el 2015 per B2B després d’impostos va ser de 1.289.027 euros, un benefici que respon “a les millors condicions en la negociació”.

D’altra banda, la Conselleria de Sanitat ha sancionat amb 30.001 euros B2B per no tenir autorització per a distribuir medicaments, cosa que està tipificada com una falta greu.

Paral·lelament, el departament que dirigeix la consellera Carmen Montón ultima els detalls per a executar la reversió de l’hospital d’Alzira, la concessió del qual a Ribera Salud caduca el 31 de març, i passarà, per tant, el centre hospitalari a tornar a formar part de la xarxa pública a partir de l’1 d’abril.