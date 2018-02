Podem i Ciutadans esmenen la llei per a obrir À Punt Mèdia a treballadors que no vinguen de RTVV

Les formacions que des de fora del Consell van fer costat a la llei de creació d'À Punt i els seus organismes directius seran les que esmenen aqueixa mateixa norma per a corregir les borses de treball. Setmanes després de les crítiques a l'ens i a l'Executiu autonòmic per considerar que els barems de mèrits han portat al fet que els extreballadors de RTVV copen davant altres professionals la nova empresa pública, ambdues formacions volen tancar aquest conflicte com més aviat millor.

Quasi el 90% dels llocs de treball de la plataforma seran ocupats per empleats de l'antic ens, segons algunes estimacions. Un resultat que deixava fora noves generacions de periodistes, reconeixien des dels partits del Pacte del Botànic, però també professionals amb experiència que van veure truncada la seua possibilitat de treballar en els mitjans de comunicació públics. De l'exercici d'autocrítica de Podem, soci del Consell, i que amb el seu anterior portaveu va impulsar la llei de creació de l'ens, ha sorgit una esmena que pretén que les borses de treball definitives es convoquen abans que la televisió complisca tres anys d'emissions. En concret, el termini màxim que dóna la seua iniciativa seria la convocatòria d'ocupació pública el 2020. La formació morada insisteix que es fixe immediatament la data del procés de selecció, a fi de no allargar la incertesa de forma indefinida i corregir el primer resultat.

D'altra banda, des de Ciutadans advoquen per reduir per norma el pes de l'experiència dels extreballadors per a les places definitives. En la seua esmena presentada el mateix matí del dilluns, a part de posar algunes condicions pressupostàries -que els salaris no suposen més del 30% del pressupost de l'ens- modifica la llei de servei públic per a establir el percentatge que, al seu judici, ha de ser el màxim que premie als empleats de RTVV. Per a corregir els resultats de la borsa temporal, haver treballat en l'antiga Canal 9 no hauria de suposar més d'un 5% sobre la puntuació total, ni més d'un 3% haver estat prestant els serveis temporals en À Punt.

La formació taronja també pretén una rebaremació de les borses de treball temporals, actualment en procés d'adjudicació, per a les quals proposa que el límit de puntuació dels periodistes i tècnics procedentes de l'anterior ens públic no supere el 20% dels mèrits totals. Una esmena bastant complicada si no es demana una paralització del procés o s'executa amb caràcter retroactiu, cosa que no està entre els plans que ha mostrat el diputat Toni Subiela en presentar les propostes. "No es tracta d'anar contra ningú (...) ni de paralitzar el procés", ha explicat en roda de premsa, tot considerant "rar" que s'adjudicaren tots els llocs mentre es tramita la seua petició, cas d'aprovar-se.

Quan es va redactar la llei, ha enunciat Subiela, es va acordar valorar l'haver treballat en RTVV per a crear una plantilla provisional que agilitara l'engegada d'À Punt, però "no per a dissenyar una plantilla completa" ni "revertir un ERO de forma encoberta", ha considerat per a després afegir que el Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació actua amb certa lleugeresa o amb una lògica que el diputat no troba.

Els socialistes ja han valorat l'esmena de Ciutadans, que consideren que pot millorar el resultat. Així ho ha expressat el portaveu del PSPV, Jorge Rodríguez, que considera que "el resultat definitiu de les borses no és del grat de quasi cap partit, per no dir de cap". En Compromís també veuen amb bons ulls ambdues iniciatives, encara que prefereixen, com els seus companys de Govern, prendre's un temps per a estudiar-les amb deteniment.