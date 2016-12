Podem urgeix a firmar la renovació de l’acord de govern que està pactada fa més d’un mes

Després de l’aprovació de la Llei de pressupostos de la Generalitat i amb els comptes tancats per al pròxim exercici, Podem urgeix PSPV i Compromís a signar la renovació del Pacte del Botànic.

El líder de la formació morada, Antonio Montiel, ha explicat aquest dimecres en els corredors de les Corts que, a pesar que la reforma està pactada fa més d’un mes, no tenien una pressa especial per a fer la foto de la signatura fins no veure com es desenvolupava el debat pressupostari. En els PGV per al 2017 s’han acceptat pràcticament totes les esmenes que ha presentat Podem, llevat d’una sobre la llei d’espectacles i una altra respecte a l’expansió d’algunes mines a la Comunitat Valenciana.

El treball de la comissió encarregada de reformar l’acord de Govern entre PSPV, Compromís i Podem es va estendre durant quasi dos mesos, encara que Podem va començar a preparar les seues aportacions a l’agost. Els treballs van concloure amb més de 200 reformes i finalment no es van ampliar els eixos, com va proposar Podem en un primer moment.

Ara, amb els números quadrats per a l’any que ve, el síndic de la formació morada ha explicat que està quadrant les agendes amb el president i la vicepresidenta de la Generalitat, Ximo Puig i Mónica Oltra, per a dur a terme la signatura conjunta i repetir el format del primer pacte.

Montiel ha recordat que Podem va plantejar tres eixos al Consell, l’ampliació de l’Acord del Botànic, que la política pressupostària incloguera recursos reals per a fer efectius els acords i la lleialtat amb les proposicions de llei de Podem.

Ha assenyalat que s’ha avançat “bastant en el tema dels pressupostos” i que l’Acord del Botànic està preparat per a “l’acte protocol·lari de signatura” i ha afirmat que li agradaria que “fóra com més prompte millor”. El portaveu de Podem ha dit que encara no hi ha tancada una data “per problemes d’agenda”, però ha destacat que hi estan treballant amb els caps de gabinet.