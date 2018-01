La guanyadora del Premi Iturbi, Fatima Dzusova, oferirà un concert al Palau de Les Arts

La guanyadora de la XX edició del Concurs Internacional de Piano de València ‘Premi Iturbi’, Fatima Dzusova, oferirà el proper 2 de febrer, a les 20:00 hores, un concert al Palau de Les Arts Reina Sofía. La pianista russa estarà acompanyada per l’Orquestra de la Comunitat Valenciana, sota la batuta del director Constantin Trinks. Aquesta serà la primera vegada que una guanyadora del certamen de piano convocat per l’àrea de Cultura de la Diputació de València oferisca un recital al coliseu operístic valencià.

Fatima Dzusova, que com a guanyadora del Premi Iturbi té previst llançar el seu primer disc en primavera, oferirà un concert dividit en dues parts. En la primera interpretarà l’obertura de l’òpera El Príncipe Ígor, obra del compositor rus Aleksandr Borodín. I seguirà amb el romàntic Concert per a piano número 2 en do menor, de Rajmáninov. Ja durant la segona part, interpretarà l’obra Variaciones Enigma, una sèrie de 14 variacions musicals composades per Edward Elgar.

Tal i com va quedar palès durant el transcurs del concurs, Fatima Dzusova és una autèntica concertista de piano amb una forta presència escènica, capaç d’entaular una gran complicitat amb el públic, mitjançant la qual aconsegueix una veritable comunicació musical que tractarà de traslladar al Palau de Les Arts.

En aquesta ocasió, Dzusova estarà acompanyada per l’Orquestra de la Comunitat Valenciana, sota la batuta del prestigiós Constantin Trinks. El director alemany ha estat el més jove en afrontar el treball operístic de Richard Wagner, just abans de complir els 40 anys, inclòs el Das Liebesverbot. A més de ser un convidat habitual en molts dels principals teatres de l’òpera d’arreu d’Europa i del món. Aquest ha estat el cas de l’Òpera Estatal de Baviera en Múnich, el Theater an der Wien, l’Òpera Estatal de Viena, Opéra National de París, New National Theatre Tokyo, Frankfurt Opera o l’Opernhaus Zürich, entre d’altres.