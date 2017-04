Els presidents valencià i català es reuneixen per tercera vegada en un any

A diferència d'altres èpoques, ja no és insòlit que els presidents valencià i català mantinguen una trobada. Ximo Puig ha acudit aquest dimecres al Palau de la Generalitat de Catalunya per a visitar, en una reunió informal, el seu homòleg Carles Puigdemont. És la tercera vegada en menys d'un any que tots dos presidents es reuneixen.

El president valencià participava en un acte d'homenatge a l'exministra socialista Carme Chacón, recentment desapareguda, que s'ha celebrat a Barcelona i li ha comunicat a Puigdemont el seu viatge. Aquest últim l'ha convidat, segons ha informat el govern valencià, "a un cafè".

"Ha sigut una trobada de cortesia d'una mitja hora de caràcter informal i emmarcat en la normalitat institucional entre els dos governs autonòmics", han assenyalat des de la Generalitat Valenciana.

La primera trobada de Puig i Puigdemont es va produir precisament en el Palau de la Generalitat de Catalunya al maig de 2016. Mesos després, al setembre, Puigdemont va retornar la visita al seu homòleg en el Palau de la Generalitat Valenciana.

Com en aqueixes anteriors trobades, en aquesta conversa informal entre els dos presidents ha sorgit el tema comú del Corredor Mediterrani, sobre el qual tots dos han coincidit en la necessitat de "reforçar la pressió" perquè el Govern d'Espanya faça les inversions necessàries.

Ximo Puig ha insistit des que va assumir el càrrec en la necessitat de normalitzar les relacions entre ambdues institucions, molt llastrades per l'orientació anticatalanista de les polítiques que va desenvolupar el PP durant la seua època d'hegemonia.