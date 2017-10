Puig lamenta el "hooliganisme" dels uns i els altres sobre Catalunya

El president de la Generalitat valenciana i secretari general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha lamentat aquest divendres el "hooliganisme dels uns i els altres" en el conflicte català i ha dit no entendre que s'aplaudisca mentre hi ha "gent patint".

"Estem en una situació difícil. El que succeeix a Catalunya ens afecta d'una forma ben directa, hem arribat a un lloc on mai no hauríem d'haver arribat. Realment esperava que ahir s'haguera desbloquejat la situació, però finalment no s'ha produït", ha apuntat.

Puig ha fet aquestes declaracions abans de participar en la Comissió Executiva Nacional del PSPV-PSOE, que s'ha celebrat en la seu del partit a València.

Al seu judici, és urgent "tornar a la legalitat, al diàleg, per a reconstruir els llaços de convivència dins i fora de Catalunya. No podem perdre l'oportunitat de tenir un futur en comú".

"M'ha entristit el que ha succeït avui al Parlament català i també els aplaudiments d'un costat i un altre. Sembla que hagen guanyat els 'hooligans', i això no és possible, perquè llavors perd la societat i la convivència", ha afegit.

En la seua opinió, "segurament ha faltat generositat" i ha insistit: "No vull ser equidistant, hi ha qui ha trencat les regles del joc, però que ningú no s'equivoque: o hi ha diàleg i capacitat per a entendre el plantejament de l'altre, o no va hi haurà solucions".

"Espanya és una societat molt més complexa del que alguns es creuen i això exigeix tenir clar que cal dialogar", ha agregat.

Per a Puig, "la humiliació sempre ha sigut el pitjor antídot per a la superació d'un conflicte" i per això ha dit no entendre "els aplaudiments i el 'hooliganisme' dels uns i dels altres, perquè la gent està patint i (ells) estan aplaudint".