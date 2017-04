La directora de la nova televisió nomena responsables d'informatius i programes

La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ha subscrit un contracte de prestació de serveis amb cinc professionals per a accelerar la posada en marxa de la nova radiotelevisió valenciana.

Els tres homes i dues dones han sigut escollits per la directora general de la cadena, Empar Marco. Esperança Camps serà l'encarregada de dissenyar la redacció única del mitjà públic, l'espai on els periodistes treballaran indistintament per a la ràdio, la televisió o els recursos multimèdia (web, aplicacions, plataformes de vídeo) del mitjà de comunicació.

César Martí, productor, serà l'encarregat de dissenyar la programació, graella, en l'argot televisiu. Al seu costat treballaran Elena Vilanova i Ernest Sorrentino, dos professionals valencians amb àmplia experiència que revisaran (i triaran) els programes o propostes de programes que en el seu moment el sector va remetre a la Generalitat.

Finalment, Albert Vicent, extreballador de Ràdio 9 i expresident del comitè d'empresa de l'extinta Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), farà un estudi sobre el club infantil que vol crear la CVMC -un Babalà actualitzat- i les possibilitats de col·laboració amb les televisions locals i comarcals valencianes.

Marco subratlla que l'elecció d'aquests professionals no implica de forma automàtica que vagen a formar part de la futura direcció de l'ens, encara que és normal que, molts d'ells, acompanyen la directora general en la cúpula de la radiotelevisió.

Legalment, la directora general podrà contractar dues persones de la seua confiança, fins a una tercera en cas d'aprovació per part del consell d'administració, el Consell Rector. Una vegada seleccionat el personal de la casa, tindrà marge per a triar més càrrecs, però sempre entre els professionals que hagen superat els processos de selecció previstos.

Camps, extreballadora de RTVV amb un pas fugaç per la política

Camps (Ciutadella, Menorca, 1964) va ser la veu que va obrir les emissions de Ràdio 9 el 1989. Periodista de RTVV durant tota la seua carrera, va escriure amb Marco una novel·la sobre l'abrupte tancament de la cadena, Vertígen. Va ser consellera de Transparència del govern balear entre juliol del 2015 i abril del 2016 a proposta de Més, una espècie de rèplica de Compromís en les illes.

Va dimitir entre dures crítiques al partit que la va nomenar. Molt batalladora pels drets dels extreballadors de RTVV, assumeix un treball molt tècnic: dissenyar fins a l'últim detall la redacció única perquè els serveis informatius funcionen com un rellotge.

Martí, el responsable d'èxits com 'Maniàtcs' o 'Autoindefinits'

El responsable de dissenyar la programació serà César Martí (L'Eliana, 1974) , responsable de diversos èxits de crítica i públic en Canal 9 (Autoindefinits, Maniàtics, *Socarrats) en Conta Conta, una productora en la qual col·laborava amb Albena Teatre. President d'Avant, una associació del sector, actualment era amo i gestor d'Anlo, una productora que, entre altres coses, ha fet un documental sobre els xiquets robats, Bastardo.

Fonts oficials asseguren que abandonarà els seus càrrecs i interessos en el sector per a no incórrer en cap tipus d'incompatibilitat. Martí també va ser el cervell de la UTE, liderada per l'empresa Vèrtex, que es va adjudicar la majoria de la programació que anava a externalitzar per lots de RTVV abans del seu tancament.

Vilanova i Sorrentino, els encarregats de seleccionar els programes, han sigut triats a proposta de Martí, amb qui han coincidit en diverses etapes. La primera és una experta en producció i el segon ha fet de quasi tot en el món de la televisió: ha sigut guionista, director i també productor.