El full de ruta de Rafa García per a destronar Puig de la direcció del PSPV

L’alcalde de Burjassot, Rafa García, candidat a secretari general del PSPV-PSOE, ha presentat aquest dijous el seu programa marc per a desbancar de la direcció dels socialistes valencians Ximo Puig, president de la Generalitat.

A més de reiterar el seu principal missatge durant tota la campanya –el partit és mort, desconnectat de la societat, en mans d’una camarilla, amb risc de ser subsidiari d’ “altres esquerres”– aquestes són les propostes de García, afí a Pedro Sánchez, per a tenir el control del PSPV-PSOE.

Més democràcia: decisions de baix cap a dalt

“L’aversió al debat amb la militància i la ciutadania en general de molts càrrecs públics socialistes, des de l’errònia convicció que només el personal tècnic o expert pot donar opinions valuoses sobre les polítiques que cal desenvolupar i com portar-les a terme condueix a una burocratització del treball polític i a la separació entre aquest i els que haurien de ser els destinataris dels seus resultats, els ciutadans”.

El PSPV-PSOE, a diferència d’ara, diu García, “no ha de tenir por del debat, ha de fomentar la participació, ha de ser permeable a noves idees, mobilitzar les ara oxidades agrupacions locals” i fomentar altres nuclis de poder –per sectors, per exemple– que treballen coordinadament amb la direcció clàssica. “No és possible que, una vegada instal·lats en les institucions, els càrrecs orgànics del PSPV-PSOE no atenguen els debats interns del partit més que de manera rutinària o formal”.

Un partit autònom

El PSPV ha d’anar a les eleccions en solitari, sense coalicions amb Compromís o altres. García –en un clar retret a la unió d’esquerres per al Senat que va impulsar, sense èxit, Puig– no vol ni sentir a parlar de les sopes de sigles en les paperetes electorals. Una altra cosa és la reedició del Pacte del Botànic, a què està obert en funció dels resultats de les votacions.

Unió, pluralisme i participació de la militància

El debat viu i sa en un partit no genera tensió, diu García. Ben al contrari, “la divisió es produeix quan es prenen les decisions sense donar prou participació a la militància, o quan no se li expliquen les raons que condueixen a prendre les decisions”, una crítica directa a la dimissió de Puig de l’executiva de Sánchez o la seua participació en la defenestració del secretari general.

“La millor manera d’unir tot el socialisme valencià al voltant d’un projecte atractiu i il·lusionant és assumir el pluralisme existent en el si del PSPV-PSOE i el protagonisme de la militància”. El “partit de notables” –la ‘camarilla’ a què repetidament al·ludeix García– no és el camí.

Ho seria la “col·legiació” de la presa “de decisions”, assegurar la “representació de les minories”, l’obligatorietat que la militància referende els pactes –el del Botànic, per exemple– i que un 10% del cens puga demanar explicacions a la direcció.

Transparència i rendició de comptes

García ha qüestionat l’opacitat del PSPV pel que fa als seus comptes, els seus deutes o el futur de la seua seu central, la de la Blanqueria, que pot ser un hotel d’ací a poc. Diu que vol un partit transparent. Proposa una convenció anual de balanç i estratègia, auditories periòdiques i, en general, una nova cultura de rendició de comptes perquè “els militants disposen d’informació objectiva sobre la gestió dels seus dirigents orgànics i la dels seus càrrecs institucionals”.

Un Defensor del Militant contra la burocràcia

“Les organitzacions excessivament jerarquitzades i amb forta disciplina interna tendeixen a burocratitzar els procediments”. García vol renovar un sistema que creu caduc –mitjançant la digitalització, per exemple– i emparar el militant amb un defensor que els protegisca “en la seua relació amb l’aparell administratiu”.

Limitació de mandats contra la “professionalització” de la política

Molts càrrecs del PSPV-PSOE, i d’altres partits, a penes tenen vida laboral al marge de l’activitat política i institucional. “Creiem que ha de potenciar-se la renovació i el canvi generacional com a eines per a evitar l’anquilosament orgànic i ideològic, així com fenòmens com el clientelisme o la professionalització política de llarg recorregut”, diu García, alcalde i secretari general del seu partit a Burjassot.

Proposa limitar els mandats a dos, reforçar les incompatibilitats –que els militants no acumulen càrrecs–, reforçar l’organització juvenil del partit perquè siga un viver del partit mare i obrir el PSPV a la societat fomentat la participació dels simpatitzants.

El document marc de la candidatura de García està en la seua web i està obert a millores i esmenes.