La jutgessa obri judici contra Blasco i altres 23 persones pel frau de 8 milions en fons de la cooperació valenciana

La titular del jutjat d'Instrucció número 21 de València, Nieves Molina, ha obert judici oral contra l'exconseller de Cooperació Rafael Blasco i contra altres 23 persones pel frau de més de 8 milions d'euros dels fons públics de la cooperació valenciana. La magistrada finalitza així una investigació que ha durat quasi vuit anys i en la qual reclama als acusats que retornen subsidiàriament 8,2 milions que havien d'haver anat a projectes en Nicaragua, Perú, Paraguai, Haití o Guinea i que van acabar en empreses, apartaments a Miami i un iot.

Aquesta és la segona vegada que l'exconseller del PP Blasco, a la presó des del 2015, s'asseurà en el banc dels acusats pel saqueig dels fons per al tercer món. L'expolític valencià s'enfronta a 16 anys de presó i els seus estrets col·laboradors de 16 a 4 anys, entre els quals destaquen Marc Llinares (excap de servei de Cooperació), Josep Maria Felip (exdirector general) i Agustina Sanjuán (secretària general i també a la presó des del 2015).

Els acusats van muntar una xarxa organitzada per la qual les ONG de la trama corrupta o assessorades per ella aconseguien projectes de cooperació milionaris. Quan rebien els diners no ho destinaven a aqueixos països en què havien d'ajudar a xiquets amb sida o contribuir a la seguretat alimentària sinó que acabaven en els comptes corrents d'empreses constructores a Espanya i l'estranger. Aquests recursos van acabar en la compra d'apartaments a Miami, en l'adquisició d'un iot o en mossegades per als col·laboradors.