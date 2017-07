La Generalitat Valenciana demana 17 anys a Rafael Blasco per frau en ajudes a ONG i un hospital projectat a Haití

L'Advocacia de la Generalitat Valenciana, que exerceix d'acusació particular en el cas Cooperació, sol·licita una pena de 17 anys i mig de presó per a l'exconseller de Solidaritat en l'època del PP Rafael Blasco per dirigir, al costat de l'empresari Augusto César Tauroni i l'excap d'Àrea de Cooperació Marc Llinares, un frau en ajudes a ONG i en el projecte de construcció d'un hospital a Haití.

En total, demana 172 anys i mig de presó per als 21 acusats en les peces 2 i 3 del cas Cooperació. També considera que Blasco i els seus còmplices formaven un "grup criminal".

Blasco ja compleix condemna en la presó de Picassent pel desviament de 1,8 milions d'euros de sengles ajudes al desenvolupament a Nicaragua els diners de les quals es van destinar a la compra d'immobles a València. Es tracta de la primera peça del cas Cooperació.

Pel que fa a la responsabilitat social reclamada als processats, es demanen vuit milions d'euros, dels quals tres serien pel "dany moral" causat a l'acció pública de la cooperació i de la Generalitat.