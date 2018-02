Rajoy demana al PSOE en un acte a Elx que "es banye" per a arribar a acords sobre aigua i finançament

El president del Govern, Mariano Rajoy, ha clausurat aquest dissabte a Elx una Convenció Nacional del PP sobre Pimes i autònoms en una trobada que, de nou, ha estat marcat per les protestes protagonitzades a la seua arribada per diferents col·lectius socials. El líder popular ha deixat en mans del PSOE la responsabilitat de canviar el model de finançament autonòmic. "Volem reformar-lo però nosaltres sols no podem perquè tenim 137 escons i els socialistes governen en moltes autonomies", ha avançat.

"Hauran d'asseure's amb nosaltres i donar-nos propostes raonables. Ha de banyar-se el govern i també l'oposició, que se suposa que ha de garantir l'interès general", ha afegit. En aquest sentit, ha anunciat que li faran "propostes" sobre finançament i "aigua" al PSOE, "a veure com respon". Ho ha dit davant l'atenta mirada en la sala del president de Regs de Llevant, Javier Berenguer.

Rajoy ha respost així a les paraules de la presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, que ha reconegut que cal canviar el model autonòmic de finançament. "Sí que estem mal finançats", ha reconegut. Però com fera després Rajoy, Bonig ha deixat en mans del PSOE la possibilitat que hi haja "acords" fruit de "un gran pacte PP-PSOE". És per això que s'ha preguntat si "és lliure el president Puig -a l'hora de prendre decisions- o depèn d'Oltra?".

"Si vol lliurar aquesta terra a Compromís, vostè veurà el que fa", li ha etzibat al líder socialista. Així mateix, Bonig ha llançat una sèrie de promeses econòmiques de cara als comicis autonòmics de 2019. "Suprimirem l'impost de Successions i de Patrimoni", ha comentat. "També oferirem una quota zero als autònoms per als dos primers anys", ha afegit.

Crítiques a Ciutadans

Com en anteriors ocasions, els representants del PP han aprofitat l'ocasió per a llançar atacs a Ciutadans, encara que en aquesta ocasió han sigut implícits. Bonig ha explicat en el seu discurs que "només el PP ha defensat la llibertat dels pares de triar la llengua vehicular dels seus fills". Per la seua banda, Rajoy ha presumit de bones dades econòmiques i d'inversió a la Comunitat Valenciana per a tot seguit afegir: "Les ofertes líquides i els experiments gasosos els deixem a uns altres".