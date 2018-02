Un centenar de manifestants criden contra Rajoy a Elx

Amb cassolades, xiulades i megàfons, prop de cent persones es troben concentrades en aquests moments al voltant del Centre de Congressos d'Elx on el Partit Popular ha organitzat una Convenció Nacional per a defensar 'l'Espanya emprenedora'.

Un ampli dispositiu de la Policia Nacional ha dividit i acordonat els manifestants a cent metres de la trobada, entre els quals es troben plataformes com la PAH i No més precarietat, representants sindicals d'UGT i CCOO, i polítics com el secretari general de Podemos Elx, José Vicente Bustamante, regidors del PSOE local i líders històrics de l'esquerra valenciana com Pasqual Mollá (Compromís).

L'acte del PP ha arrancat passades les 11h amb la intervenció de la ministra d'Ocupació i Seguretat Social Fátima Bañez, acompanyada pel sotssecretari de Comunicació del Partit Popular Pablo Casado, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, el líder de la província d'Alacant José Ciscar o l'actual president de la Diputació alacantina César Sánchez. Tancarà la Convenció Nacional el president del Govern en un matí en la qual la Policia Nacional s'ha emprat a fons per a contenir els manifestants que li han retret a Rajoy la corrupció, "la pujada de merda de les pensions" o la necessitat d'una Llei de l'Habitatge per a acabar amb els desnonaments.