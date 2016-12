Ramon Ferrer i Josep Palomero, candidats a la presidència de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua

La Junta de Govern ha validat este dimecres les candidatures presentades dins del termini, després de comprovar que reunixen els requisits i els avals necessaris per a accedir a algun dels càrrecs del futur òrgan de direcció, en el qual l’actual president, Ramon Ferrer, i el vicepresident, Josep Palomero, opten a la presidència de la institució normativa del valencià.

Ramon Ferrer, després d’estos cinc anys al capdavant de l’ens, aspira a continuar en el càrrec si aconseguix almenys onze dels vint vots dels seus companys de la institució. La mateixa aspiració té l’encara vicepresident, Josep Palomero, que confia a rebre el suport d’una majoria d’acadèmics.

Dos candidats opten també al càrrec de vicepresident, en concret, els acadèmics Antoni Ferrando, actual president de la Secció Tècnica de Lexicografia i Gramàtica, i Joan Rafael Ramos, director de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, incorporat a la institució el passat més de juny arran de la renovació interna de l’AVL.

Per a la Secretaria, només s’ha presentat la candidatura de Verònica Cantó, que aspira a revalidar la confiança dels acadèmics per tercera vegada. L’actual secretària ha exercit el càrrec, primer, amb Ascenció Figueres en el segon mandat, i en els últims cinc anys, amb Ramon Ferrer.

Quatre acadèmics s’han presentat per a ostentar els dos vocalies dins de la futura Junta de Govern: Immaculada Cerdà, Àngel Calpe, Artur Ahuir i Honorat Ros. Este divendres tindrà lloc el Ple per a elegir tots els càrrecs, començant per la Presidència. Una vegada conegut el nom del nou president, continuarà el procés amb la resta de votacions.

Només en el suposat cas que ningú dels candidats obtinguera la majoria absoluta dels vots després de tres votacions, el Ple es suspendria i es tornaria a iniciar tot el procediment per a convocar una nova sessió plenària en el termini d’un mes, tal com preveu el reglament intern de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, com ja va succeir l’any 2006.